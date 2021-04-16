Губернатор Забайкальского края раскрыл секрет роста объемов инвестиций в строительство

Объем вложений в объекты незавершенного строительства в России по итогам 2019 года составил три трлн рублей.

Об этом на заседании Координационного совета при Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению рассказал аудитор счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев.

«Государственные инвестиции должны быть направлены на эффективное использование средств бюджета различных уровней. Существенных изменений в части снижения объема и количества проблемных объектов незавершенного строительства не происходит. Несмотря на принимаемые органами исполнительной власти меры, количество брошенных объектов и долгостроя не сокращается», — констатировал он.

Неэффективное использование бюджетных средств — это серьезный барьер для развития российского инвестиционного сектора и экономического роста в целом, подчеркнул эксперт. О том, как выстроить в регионе эффективную систему управления инвестициями, рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«Мы достигли объемов в 100 миллиардов рублей инвестиций. Для нас это важный показатель, потому что, мы достигаем 33% от валового регионального продукта», — отметил руководитель региона.

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