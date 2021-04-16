Россия планирует заглянуть под Азовское море, чтобы обеспечить Крым водой

Симферополь, 16 апреля. Российским правительством был подписан указ о выделении средств для «Росгеологии» на сумму 70 миллионов рублей. Как сообщили представители официального портала правовой информации, данные средства должны пойти на проведение геологоразведочных работ на дне Азовского моря, где могут быть залежи пресной воды. Некоторыми специалистами указывается, что главный жизненный ресурс там составляет ни много ни мало 100 миллиардов кубометров. Уже в июле общественность узнает правду. Данное предположение найдет подтверждение или будет опровергнуто уже в июле.

Как сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин, главным препятствием на сегодня является удаленность месторождения воды от берега и глубина этих залежей. Чиновник напомнил, что переговоры сейчас активно ведутся с Росгеологией. Ведь именно благодаря этим залежам можно будет решить вопрос с пресной водой в Крыму и обеспечить регион ей в достаточном количестве. Об этом Хуснуллин заявил, комментируя проведение геологоразведки.

«Если мы там сможем добыть — а мы уже точно видим, что по методу добычи нефти можно воду добывать, и такой опыт мировой есть, у нас есть возможность в Северо-Крымский канал подать эту воду, — тогда у нас большая часть территории региона будет обеспечена дополнительным объемом воды», — указал чиновник.

Напомним, дефицит воды в регионе возник в 2014 году, когда Крым перешел в состав России. Тогда Киев принял решение перекрыть Северо-Крымский канал. По словам представителей правительства Украины, на такой шаг они пошли в качестве ответа на воссоединение Крыма с Россией. Тогда Киев отказался признавать законность данных референдума, по результатам которого крымчане выбрали Россию. Украина полностью прекратила энерго- и водоснабжение региона.

Ранее сообщалось о слухах, что военные в Крыму вскоре выпьют всю воду. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.