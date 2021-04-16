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МОК одобрил форму России для Олимпиады. События дня. ФАН-ТВ
Видео

МОК одобрил форму России для Олимпиады. События дня. ФАН-ТВ

Восемь человек погибли при стрельбе в США. МиГ-31 перехватил самолет ВВС США. Доказана эффективность «Спутника V» для животных.

Восемь человек погибли при стрельбе в Индианаполисе

Восемь человек погибли на месте при стрельбе в американском Индианаполисе. Полиция сообщает и о многочисленных раненых после выходки неизвестного на одном из объектов почтовой компании FedEx. Правоохранители получили информацию о пальбе накануне поздно вечером. Очевидцы ЧП описали местным СМИ злоумышленника как «мужчину с автоматом». Объект в Индианаполисе — второй по величине центр в глобальной сети компании, там трудятся 4,5 тысячи человек. Примечательно, что здание FedEx находится рядом с международным аэропортом столицы штата Индиана.

МиГ-31 сопроводил самолет ВВС США над Камчаткой

МОК одобрил форму России для Олимпиады. События дня. ФАН-ТВ
mil.ru  / 

Истребитель МиГ-31 перехватил летевший к границам России разведывательный самолет ВВС США. Об этом сообщили в нашем Минобороны. «Незваного американского гостя» обнаружили отечественные средства контроля воздушного пространства над Тихим океаном. Крылатый разведчик двигался вдоль юго-восточного побережья Камчатки. Нарушений границы защитники российских рубежей не допустили. Вашингтон подкрадывается к «красной линии» не только с воздуха. Ранее стало известно о планах США отправить корабли военного флота в Черное море.

Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» для животных

МОК одобрил форму России для Олимпиады. События дня. ФАН-ТВ
gov.spb.ru  / Пресс-служба администрации Приморского района Петербурга

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» способна защитить от заболевания и людей, и животных.
«Я более чем уверен, что «Спутник V» будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить», — сказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
При этом академик обратил внимание на то, что специально созданный препарат для домашних питомцев обойдется гораздо дешевле. В конце марта Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину против COVID-19 для животных «Карнивак-Ков».

МОК одобрил форму РФ для Олимпиады в Токио

МОК одобрил форму России для Олимпиады. События дня. ФАН-ТВ
zasport.com  / 

Международный олимпийский комитет признал дизайн экипировки российской команды для участия в Олимпийских играх допустимым. В этой форме наши атлеты смогут выступить не только в Токио и Пекине, но и на крупных международных турнирах в следующем году. После презентации коллекции от основателя бренда Анастасии Задориной журналист The New York Times в Лондоне Тарик Панья выразил недовольство тем, что на форме для российских спортсменов просматривается триколор. Однако МОК проигнорировал это частное мнение.
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