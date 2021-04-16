МОК одобрил форму России для Олимпиады. События дня. ФАН-ТВ

Восемь человек погибли при стрельбе в Индианаполисе Восемь человек погибли на месте при стрельбе в американском Индианаполисе. Полиция сообщает и о многочисленных раненых после выходки неизвестного на одном из объектов почтовой компании FedEx. Правоохранители получили информацию о пальбе накануне поздно вечером. Очевидцы ЧП описали местным СМИ злоумышленника как «мужчину с автоматом». Объект в Индианаполисе — второй по величине центр в глобальной сети компании, там трудятся 4,5 тысячи человек. Примечательно, что здание FedEx находится рядом с международным аэропортом столицы штата Индиана.

МиГ-31 сопроводил самолет ВВС США над Камчаткой mil.ru / Истребитель МиГ-31 перехватил летевший к границам России разведывательный самолет ВВС США. Об этом сообщили в нашем Минобороны. «Незваного американского гостя» обнаружили отечественные средства контроля воздушного пространства над Тихим океаном. Крылатый разведчик двигался вдоль юго-восточного побережья Камчатки. Нарушений границы защитники российских рубежей не допустили. Вашингтон подкрадывается к «красной линии» не только с воздуха. Ранее стало известно о планах США отправить корабли военного флота в Черное море.

Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» для животных gov.spb.ru / Пресс-служба администрации Приморского района Петербурга Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» способна защитить от заболевания и людей, и животных. «Я более чем уверен, что «Спутник V» будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить», — сказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. При этом академик обратил внимание на то, что специально созданный препарат для домашних питомцев обойдется гораздо дешевле. В конце марта Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину против COVID-19 для животных «Карнивак-Ков».