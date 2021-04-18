Александр Рыжинский: Я сам себе завидую, что нахожусь в атмосфере Гнесинского дома

Александр Рыжинский — самый молодой ректор Российской академии музыки имени Гнесиных за всю ее более чем 70-летнюю историю. Его назначение на высокую должность можно считать если не революцией, то уж точно нелинейным решением, призванным привнести свежие идеи в развитие профессионального музыкального образования. Кто же мог знать осенью 2019 года, что через несколько месяцев новоиспеченному руководителю вуза придется думать не о новациях, а о том, как управлять текущим учебным процессом в условиях пандемии.

О непростом ковидном периоде, подготовке к ближайшим выпускным и вступительным экзаменам, о юбилее любимого детища — Гнесинского ансамбля современной хоровой музыки «Аltro coro» Александр Рыжинский рассказал в интервью ФАН.

ТАСС / Бобылев Сергей

«Мы встретили ковид во всеоружии»

— Все говорят о негативных последствиях СOVID-19, но какие-то полезные вещи из этой истории можно все-таки вынести в плане оптимизации учебного процесса?

— История с пандемией позволила использовать на практике принципы дистанционного и электронного обучения. Сразу оговорюсь, что область применения электронных технологий в музыкальном образовании довольно узкая. Речь идет о лекционных дисциплинах, специальных курсах, рассчитанных исключительно на вербальную передачу информации.

Электронное обучение фактически не затрагивает основные практические дисциплины. И все же, несмотря на определенную ущербность дистанционных занятий, подаренная электроникой возможность оперативно взаимодействовать студентам и педагогам вне привычного формата общения — «глаза в глаза» — позволила весной 2020 года не прерывать полностью учебный процесс в период жестких санитарных ограничений.

Сегодня Академия имени Гнесиных имеет платформу электронного обучения. Я надеюсь, что нам удастся пользоваться новой системой не только на территории России, но и за ее пределами, благо есть развитое интернет-пространство.

— Кто автор платформы электронного обучения Академии?

— Платформу в течение 2019 года создавали наши системные администраторы вместе с IT-компанией, которой заказали эту разработку. Мы делали электронную систему в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», нам были выделены целевые деньги.

— То есть к разработке электронного обучения вы приступили еще до пандемии?

— Совершенно верно. И к моменту начала COVID-19 у нас уже были возможности для дистанционного и электронного обучения. Но педагоги работать на новой платформе в тот момент не умели, и мы оперативно организовали их обучение.

Несомненным плюсом собственной электронной системы оказалась полная информационная защищенность наших методических разработок. Таким образом весной прошлого года мы встретили ковид во всеоружии и проявили ту самую мобильность, о которой вы спрашивали. А уже осенью мы начали разработку специальных электронных курсов на нашей эксклюзивной платформе.

Работа продолжается и сегодня, она ведется как в отношении увеличения количества самих продуктов, так и в отношении повышения их качества — не содержания, а улучшения «картинки» и звукового решения электронных курсов.

из личного архива Александра Рыжинского /

«Технике дирижирования не научить на видеокурсах»

— Вы как автор участвуете в проекте?

— Я собираюсь записать видеокурс, посвященный особенностям авангардной хоровой музыки и специфики ее интерпретации. Проект будет разговорным и предметно затронет анализ партитур ведущих представителей хорового авангарда. Я абсолютно уверен, что учить технике дирижирования посредством видеокурсов нельзя. В том случае, если электронная платформа пополнится новыми возможностями передачи информации, эволюционирует, то, возможно, я изменю свое мнение.

Моя категоричность исходит из того, что ресурс в нынешнем виде не решает проблемы асинхрона, разной скорости интернета в той или иной точке пространства; расхождения между концертмейстерами, играющими партитуру, педагогом и студентом в этом случае неизбежны. Мы пробовали прошлой весной внедрять такую практику и получили в итоге вместо урока дирижирования аналог утренней гимнастики под музыку, мануальный балет, если хотите.

Дирижер — это музыкант, который должен уметь не только создавать интерпретацию произведения, но и транслировать его через свои руки, корпус, сердце, душу...Конечно, отрабатывать жесты под музыку — это лучше, чем ничего не делать, но такая практика, повторюсь, не имеет никакого отношения к профессиональному процессу обучения дирижированием.

— Ковид показал, насколько уязвима профессия музыканта. Как вы думаете, этот факт повлияет на количество абитуриентов этим летом?

— Я очень надеюсь, что поток поступающих в музыкальные вузы и конкретно в Академию имени Гнесиных не уменьшится. Оптимизм внушает опыт прошлогодней приемной кампании. Она проходила в особом режиме: претенденты на бюджетные места сдавали экзамены очно, а на платные можно было поступать в дистанционном формате. В итоге количество соискателей оказалось выше, чем в 2019 году. Этим летом вступительные экзамены будут проходить по той же смешанной схеме.

— Границы до сих пор закрыты, и дистанционный формат в 2021 году актуален в первую очередь для иностранных абитуриентов. Кстати, много ли их сегодня в вузе?

— В Академии имени Гнесиных сегодня учатся почти четыре сотни иностранцев из 36 стран. Это свыше 10 процентов от общего контингента, что, согласитесь, немало. Большинство из них приехали к нам из Китая, также есть представили других азиатских государств — Кореи, Монголии, Вьетнама. Солидная доля представителей из стран СНГ. В рядах гнесинцев есть выходцы из Южной Америки. У нас обучаются студенты из Европы, а также США и Канады.

— Какие специальности выбирают иностранцы?

— Самые разные. У иностранцев пользуются популярностью ударные, народные инструменты, вокальный, фортепианный факультеты.

ТАСС / Бобылев Сергей

«Мы нуждаемся в увеличении госфинансирования»

— Ранее Российская академия музыки имени Гнесиных называлась Музыкально-педагогическим институтом имени Гнесиных. Вуз больше не делает акцент на подготовке педагогов, которых катастрофически не хватает музыкальным учебным заведениям в провинции?

— Педагогической подготовке в учебной программе Академии имени Гнесиных отведено несколько предметов. Мы строго следуем федеральным стандартам, предписывающих давать знания как в специальных дисциплинах, так и педагогических компетенциях.

Если посмотреть на то, куда идут наши выпускники, мы увидим, что порядка 70 процентов гнесинцев работают именно в образовании. В то же время проблема нехватки педагогических кадров действительно остро стоит в стране, поэтому решать ее должен не только вуз, но и руководство регионов. Мы со своей стороны участвуем в программе целевого приема, но отслеживать, куда возвращаются выпускники Академии имени Гнесиных, должны и власти субъектов, отправляющие своих представителей на учебу к нам в Москву.

Сегодня заполнением разнообразных мониторингов, посвященных целевому приему, занимаются, в основном, вузы. Но речь идет о государственных деньгах, поэтому ответственность должна быть разделена. Регионы должны выяснять, почему их представитель, к примеру, обучился в Москве, но назад на работу не вернулся. Только при таком подходе можно решить проблему с дефицитом кадров в региональных музыкальных училищах и школах, а также других учреждениях культуры на местах.

— Как сейчас обстоят финансовые дела вуза и вопрос с размером зарплат педагогов с учетом специфики обучения: одного студента — хоровика, например, «обслуживают» сразу три человека с высшим образованием — педагог и два концертмейстера?

— На сегодняшний день зарплата педагога Академии напрямую зависит от эффективности его работы, которая поощряется за счет средств гранта президента России. Вопрос индивидуализации обучения при этом учитывается, но не в полной мере. Еще в 2017 году Владимир Владимирович Путин дал поручение внести изменения в федеральные государственные стандарты в части особых кадровых, материально-технических и иных особенностей музыкального образования. В том числе касающихся и отношений между педагогами и студентами в рамках обучающих программ.

К сожалению, по разным причинам, в том числе и из-за реформирования структуры Министерства образования России, смены руководителей Минобрнауки и Минпроса, вопрос не решен. Мы находимся в самой дорогой стоимостной группе по размеру окладов наших преподавателей. Но даже это не позволяет нам рассчитывать на полное удовлетворение запросов на оклады.

Мы нуждаемся как минимум в двукратном увеличении государственного финансирования, чтобы удовлетворить реальную кадровую потребность. Но есть и затраты другого порядка: нужно обновлять парк музыкальных инструментов, проводить техническое переоснащение звукозаписывающего оборудования, ведь у нас есть отделение музыкальных звукорежиссеров, менять IT-обеспечение, так как оно используется направлением компьютерной музыки.

И если все перечисленное внести в статьи затрат, то получается, что размер госфинансирования нужно увеличивать уже в четыре раза по сравнению с нынешними объемами. Конечно, мы понимаем, что бюджетные возможности небезграничны, что пандемия серьезно ударила по экономике, и поэтому честно говорим о том, что бюджетные средства сегодня почти полностью идут на зарплату, а содержание зданий, обновление материально-технической базы осуществляются за счет нашей платной деятельности.

ТАСС / Бобылев Сергей

«Концерты проходят каждый день»

— Созданный вами ансамбль современной хоровой музыки «Altro coro» отметил 10-летие. По случаю юбилея коллектив выступит 21 апреля в концертном зале Гнесинского училища. Как вы оцениваете интерес российской публики к музыке XXI века по сравнению с западной?

— «Altro coro» изначально был создан как коллектив, исполняющий современную музыку, поскольку она мне интересна. Мне нравится стилистическое и эстетическое многообразие произведений, написанных в XX-XXI века. Очерченный период в этом плане бездонный, такого диапазона возможностей в подаче и трактовке материала в позапрошлом веке, как мне кажется, не было.

Я не могу сказать, что, например, в Германии, где я однажды проходил стажировку, более «продвинутый» слушатель, посещаемость концертов авангардной музыки вполне сравнима с посещаемостью подобных концертов в России. Но в той же Европе очень существенна поддержка государством композиторов и исполнителей, занимающихся современной музыкой. Она поэтому достаточно регулярно и звучит в ведущих концертных залах на Западе.

Наш коллектив уже более 10 лет существует исключительно за счет своего энтузиазма и поддержки Российской академии музыки имени Гнесиных. С одной стороны, коллектив можно назвать учебным, так как в нем поют студенты дирижерского факультета нашего вуза, но, с другой стороны, концертная деятельность Ансамбля не зависит от образовательного процесса.

— Почему Концертный зал Академии имени Гнесиных проигрывает по популярности Большому и Малому залам Московской консерватории, а также Концертному залу имени Чайковского?

— Чтобы Концертный зал Академии имени Гнесиных вошел в тройку самых популярных столичных музыкальных площадок, ему необходимо стать филармоническим. Но в этом случае мы теряем возможности проводить в нашем зале часть кафедральных мероприятий. Филармония, понятно, нацелена на коммерческий успех, финансовые задачи являются одними из приоритетных.

Кстати, узнаваемость и популярность Концертного зала Академии повысилась в тот момент, когда Большой зал Московской консерватории был на ремонте, и Московская государственная филармония в связи с этим перенесла часть концертов к нам. Если перейти на такие отношения на постоянной основе, то многие педагоги Академии не будут в восторге, потому как нарушится устоявшийся учебный процесс.

Студентов сегодня в Академии много: только по программе высшего образования у нас обучается порядка 1700 студентов, 900 человек — по программам среднего профессионального образования, и еще подрастают ученики музыкальной школы. В общей сложности мы приближается к цифре 2900 обучающихся. Понятно, что им всем нужна сцена. Зала не хватает на наши внутренние мероприятия.

Вот такая дилемма получается: с одной стороны, нужен коммерческий успех и узнаваемость Концертного зала Академии, а с другой — необходимо заниматься образовательной деятельностью. Зал не пустует, он востребован постоянно, концерты проходят каждый день в том числе и с участием наших студентов.

ТАСС / Бобылев Сергей

«Порой я сам себе завидую»

— Соперничество Московской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных за право называться лучшим вузом страны продолжается много лет. Победителей и проигравших нет?

— Очевидно, что два музыкальных вуза, находящиеся фактически на параллельных улицах — это реальность, нехарактерная для других регионов России. Ни в одном другом российском городе такого нет: в Санкт-Петербурге одна консерватория, то же можно сказать и о Саратове, о Нижнем Новгороде, о Казани. При этом на федеральном учебно-методическом уровне существует триумвират — Московская и Санкт-Петербургская консерватории, а также Российская академия музыки имени Гнесиных. Этот триумвират определяет магистральные пути развития музыкального образования в нашей стране.

Вопросом о том, где учиться более престижно — в Московской консерватории или в Академии имени Гнесиных, задаются, скорее, люди до конца еще не погруженные в музыкальную профессию. Ведь в Академии есть факультеты, которые попросту отсутствуют в Московской консерватории. В то же время многие абитуриенты ориентируются на уровень преподавания той или иной специальности или поступают к конкретному педагогу. Так в свое время сделал и я.

В мои планы не входило поступление в Московскую консерваторию. Я хотел учиться хоровому делу у Владимира Онуфриевича Семенюка и дирижерскому искусству у Елены Николаевны Байковой. Название вуза и степень его престижности были для меня вторичными. И поскольку эти специалисты преподавали в Академии имени Гнесиных, то я и подал документы именно сюда. Порой я сам себе завидую, что все в моей жизни так сложилось, и я много лет нахожусь в особой атмосфере Гнесинского дома!

ТАСС / Бобылев Сергей

ДОСЬЕ

Александр Рыжинский родился 8 января 1981 года в Омске. В 1996-м поступил на дирижерско-хоровое отделение Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина, с 2000 по 2005 учился в РАМ им. Гнесиных на кафедре хорового дирижирования. Затем поступил в аспирантуру, которую окончил в 2008 году. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хоровое творчество Арнольда Шенберга», а в 2016 году — на тему «Л. Ноно, Б. Мадерна, Л. Берио: пути развития итальянской хоровой музыки во второй половине XX века».

На кафедре хорового дирижирования РАМ им. Гнесиных преподает с 2009 года. В 2010 году силами студентов кафедры организовал Ансамбль современной хоровой музыки «Altro соrо» для продвижения хоровых и вокально-ансамблевых сочинений XX и XXI веков.

Автор 54 публикаций, в том числе одной монографии, трех учебных изданий и 50-и статей, посвященных проблемам изучения западноевропейской хоровой музыки XX века, вопросам хорового исполнительства и педагогики.

Рыжинский — лауреат премии Правительства РФ в области культуры (2018 год). В 2019 году назначен ректором Российской академии музыки имени Гнесиных.