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Изгнанный из РФ Ковтун выдал свое местонахождение вопросом в Сети
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым
Политика

Изгнанный из РФ Ковтун выдал свое местонахождение вопросом в Сети

Украинский политолог Вячеслав Ковтун обнаружился в ОАЭ после длительного молчания в Сети. Изгнанный из россии эксперт выдал себя деловым вопросом.

Абу-Даби, 16 апреля. Украинский политолог Вячеслав Ковтун обнаружился в ОАЭ после длительного молчания в Сети. Изгнанный из россии эксперт выдал себя деловым вопросом.

Изгнанный в апреле 2020 года из передачи журналиста Владимира Соловьева эксперт перестал публиковать сообщения в социальной сети Facebook 11 марта. В последний раз он жаловался на внезапное похолодание, а также демонстрировал «железобетонный лед». Политолог на протяжении месяца ничего не сообщал о своей жизни, но 11 апреля выдал себя вопросом в группе «Русские в ОАЭ».

Оказалось, что Ковтун уехал в Дубай, но в середине апреля засобирался обратно. Он поинтересовался у местных русскоязычных граждан о товарах, которые стоит приобрести на память. Политолог спросил, какие ценности из ОАЭ можно привезти на Украину. Он также пошутил, загар и хорошее настроение не идут в счет.

Жители страны рекомендовали украинцу местные финики, сладости, масла и приправы. Политолог отметил, что всего из перечисленного «много в Киеве», а ОАЭ в этом смысле ничем не отличается от Турции и Египта.

pixabay.com  / Olgaozik

Возможно, оставшийся без работы на телевидении украинский скандалист пытается немного заработать на зарубежных поездках. Деловой вопрос Ковтуна вызвал широкий отклик и собрал свыше 60 комментариев за несколько дней, пишет «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что эмиратские инвесторы наращивают темпы развития бизнеса за пределами государства.

Украина оаэ ковтун
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