Британский журналист резко высказался о форме российских спортсменов для Олимпиады в Токио

Лондон, 16 апреля. Британский журналист Тарик Панья, пишущий для издания New York Times, раскритиковал форму российских спортсменов, в которой они поедут на Олимпиаду в Токио.

Мнением по поводу одежды спортсменов из России журналист поделился на своей странице в Twitter. Панья резко высказался о форме и напомнил, что российский флаг на предстоящих олимпийских играх находится под запретом.

Oh look, the Russian Olympic uniform looks like a giant Russian flag. That’s right the Russian flag that was supposedly banned from the 2020 Olympics ???? https://t.co/72abw7B3Pi