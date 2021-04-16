Британский журналист резко высказался о форме российских спортсменов для Олимпиады в Токио

Лондон, 16 апреля. Британский журналист Тарик Панья, пишущий для издания New York Times, раскритиковал форму российских спортсменов, в которой они поедут на Олимпиаду в Токио.

Мнением по поводу одежды спортсменов из России журналист поделился на своей странице в Twitter. Панья резко высказался о форме и напомнил, что российский флаг на предстоящих олимпийских играх находится под запретом.

«Смотрите, новая форма российских спортсменов похожа на гигантский флаг России. Да, флаг России, который якобы запрещен на Олимпиаде-2020», — написал автор.

Oh look, the Russian Olympic uniform looks like a giant Russian flag. That’s right the Russian flag that was supposedly banned from the 2020 Olympics ???? https://t.co/72abw7B3Pi — tariq panja (@tariqpanja) April 15, 2021

Спортсмены из России не могут выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года, сообщает RT. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) по итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Под запрет попал и российский гимн, а также национальные эмблемы и символы.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В прошлом году спортивное мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса, но теперь Япония рассчитывает провести безопасную Олимпиаду.