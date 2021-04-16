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Британский журналист резко высказался о форме российских спортсменов для Олимпиады в Токио
zasport.com
Спорт

Британский журналист резко высказался о форме российских спортсменов для Олимпиады в Токио

Британский журналист Тарик Панья, пишущий для издания New York Times, раскритиковал форму российских спортсменов, в которой они поедут на Олимпиаду в Токио.

Лондон, 16 апреля. Британский журналист Тарик Панья, пишущий для издания New York Times, раскритиковал форму российских спортсменов, в которой они поедут на Олимпиаду в Токио.

Мнением по поводу одежды спортсменов из России журналист поделился на своей странице в Twitter. Панья резко высказался о форме и напомнил, что российский флаг на предстоящих олимпийских играх находится под запретом.

«Смотрите, новая форма российских спортсменов похожа на гигантский флаг России. Да, флаг России, который якобы запрещен на Олимпиаде-2020», — написал автор.

Спортсмены из России не могут выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года, сообщает RT. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) по итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Под запрет попал и российский гимн, а также национальные эмблемы и символы.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В прошлом году спортивное мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса, но теперь Япония рассчитывает провести безопасную Олимпиаду.

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