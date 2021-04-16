Победитель первой «Маски» Анатолий Цой ответил на вопрос о стоимости участия в шоу

Москва, 16 апреля. Музыкальный исполнитель, победитель первого сезона «Маски» Анатолий Цой рассказал о съемках в шоу и ответил на вопрос о стоимости участия звезд в проекте.

Экс-участник группы MBAND вовсю развивает сольную карьеру. Победа в любимом россиянами шоу «Маска» дала артисту отличный старт и сделала его популярным. Об этом Цой рассказал в беседе с журналистами.

Фаворитом певца во втором сезоне было Солнце. Он с самого начала был уверен, что под маской этого персонажа скрывается Марина Кравец. Цой расстроен, что артистка покинула проект. Теперь певец болеет за Змею. По его мнению, в костюме этого героя выступает Светлана Лобода.

Многих зрителей также волнует вопрос, сколько организаторы шоу платят звездам за их участие в проекте. Анатолий Цой честно ответил, что не получил ни копейки за съемки в «Маске».

«Я участвовал в проекте, конечно, абсолютно бесплатно», — цитирует исполнителя издание «Собеседник».

instagram.com / @anatoliytsoy_official

Ранее член жюри проекта «Маска» Регина Тодоренко случайно рассекретила одного из участников шоу. Во время съемок «Импровизации» Арсений Попов заявил ведущей, что он скрывается под маской Кролика.