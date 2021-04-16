Победитель первой «Маски» Анатолий Цой ответил на вопрос о стоимости участия в шоу

Москва, 16 апреля. Музыкальный исполнитель, победитель первого сезона «Маски» Анатолий Цой рассказал о съемках в шоу и ответил на вопрос о стоимости участия звезд в проекте.
Экс-участник группы MBAND вовсю развивает сольную карьеру. Победа в любимом россиянами шоу «Маска» дала артисту отличный старт и сделала его популярным. Об этом Цой рассказал в беседе с журналистами.
Фаворитом певца во втором сезоне было Солнце. Он с самого начала был уверен, что под маской этого персонажа скрывается Марина Кравец. Цой расстроен, что артистка покинула проект. Теперь певец болеет за Змею. По его мнению, в костюме этого героя выступает Светлана Лобода.
Многих зрителей также волнует вопрос, сколько организаторы шоу платят звездам за их участие в проекте. Анатолий Цой честно ответил, что не получил ни копейки за съемки в «Маске».
«Я участвовал в проекте, конечно, абсолютно бесплатно», — цитирует исполнителя издание «Собеседник».
Ранее член жюри проекта «Маска» Регина Тодоренко случайно рассекретила одного из участников шоу. Во время съемок «Импровизации» Арсений Попов заявил ведущей, что он скрывается под маской Кролика.