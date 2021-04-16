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Новая программа прямых полетов «Аэрофлота» свяжет регионы с югом России
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0
Общество

Новая программа прямых полетов «Аэрофлота» свяжет регионы с югом России

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает новую масштабную программу прямых полетов из российских регионов на юг страны. Билеты на рейсы уже доступны для приобретения.

Москва, 16 апреля. Авиакомпания «Аэрофлот» запускает новую масштабную программу прямых полетов из российских регионов на юг страны. Билеты на рейсы уже доступны для приобретения.

Проект «Аэрофлота» призван способствовать увеличению количества межрегиональных перевозок в обход Москвы. Таким образом россияне смогут путешествовать по стране без пересадок, что даст возможность сэкономить время и средства. Наряду с этим программа должна выступить в качестве мощного стимула для развития отечественного туризма.

Пассажирам будут доступны прямые полеты из 13 городов России в населенные пункты, расположенные на черноморском побережье, в том числе Анапу, Сочи и Симферополь. Также отправиться можно будет в Краснодар и Ростов-на-Дону.

Авиакомпания начнет осуществлять рейсы по новым маршрутам с 24 мая 2021 года. Среди городов, откуда можно будет полететь на юг страны, оказались Архангельск, Челябинск, Самара, Казань, Мурманск, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Оренбург, Сургут и Сыктывкар.

Наряду с этим «Аэрофлот» будет с 1 июня выполнять прямые полеты из Красноярска в Краснодар, Симферополь, Сочи и Благовещенск.

Ранее в авиакомпании сообщили о намерениях увеличить в два раза количество перевозок в Египет на фоне приостановки авиасообщения с Турцией. Расширение рейсов запланировано на 26 апреля.

аэрофлот туризм программа
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