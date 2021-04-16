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В России заразились коронавирусом еще 8995 человек
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев
Общество

В России заразились коронавирусом еще 8995 человек

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 11:25
Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 8995 человек в 84 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Москва, 16 апреля. Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 8995 человек в 84 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические симптомы заболевания отсутствовали у 13% жителей. Зарегистрировано 379 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 9109 пациентов.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия справляется со сложностями на фоне пандемии значительно успешнее других стран. Он добавил, что распространение коронавируса стало испытанием для всего мира.

Актуальные сведения о коронавирусе в России и в мире можно узнать на портале стопкоронавирус.рф. Данные ежедневно дополняются и обновляются.

россия коронавирус оперштаб
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