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В Вашингтоне объяснили причины вывода войск США из Афганистана
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Армия

В Вашингтоне объяснили причины вывода войск США из Афганистана

Высокопоставленный представитель Администрации президента США Джо Байдена прокомментировал решение о выводе ВС США из Афганистана.

Вашингтон, 16 апреля. Высокопоставленный представитель Администрации президента США Джо Байдена прокомментировал решение о выводе ВС США из Афганистана.

Он отметил, что решение американского лидера позволит освободить ресурсы, которые предполагается направить на борьбу с вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Одна из причин, по которой президент и его команда предпринимали осторожные шаги по Афганистану, заключается в том, чтобы освободить время, внимание и ресурсы нашего руководства и военных и сконцентрироваться на том, что мы расцениваем как ключевые вызовы ХХI века, а они в основном связаны с Индо-Тихоокеанским регионом», — сказал представитель администрации.

Ранее в Вашингтоне заявили о намерении вывести американский военный контингент из Афганистана в период с 1 мая до 11 сентября в координации в союзниками и партнерами. Напомним, в конце марта глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в страну с необъявленным визитом. По информации телеканала «Царьград», президент США Джо Байден ввел режим ЧС в сфере нацбезопасности.

афганистан байден вс сша
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