Якубович раскрыл, сколько его внучка получает в «Макдоналдсе»

Москва, 16 апреля. Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович назвал зарплату своей внучки Софьи, которая работает в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».

Софья — дочь сына телеведущего от второго брака Артема Антонова. Поскольку 20-летняя девушка не носит фамилию знаменитого деда, никто не подозревает, что она близкая родственница звезды телеэкрана. Внучка Якубовича сама зарабатывает на расходы, правда, зарплата ее совсем не высока.

«Внучка работает в «Макдоналдсе», получает чудовищные деньги — 12 тысяч рублей. Я ей говорил: «Давай найдем работу получше?» Но ей нравится, ну пусть работает», — раскрыл подробности ведущий шоу «Поле чудес».

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

У Якубовича есть дочь Варвара, которая старше его внучки всего на два года. Она много раз изъявляла желание поработать продавцом или парикмахером, чтобы финансово помогать отцу. Однако Якубович убедил Варвару, что ей нужно окончить институт и пойти в магистратуру. В результате девушка отучилась в МГИМО по специальности международная журналистика, рассказал ведущий Kp.ru.

Якубович по-прежнему является ведущим знаменитого капитал-шоу на Первом канале. Он нередко проявляет эмоции на своей передаче. В одном из недавних выпусков шоу «Поле чудес» телеведущий разрыдался из-за восьмилетнего сына участницы.