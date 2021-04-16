Петр Толстой о хороших новостях: простые люди, не супергерои, меняют мир к лучшему

Стали известны лауреаты премии для журналистов «Хорошие новости России», учрежденной ФАН и Медиагруппой «Патриот». Задача проекта из года в год — находить и отмечать талантливых журналистов, продвигающих конструктивную повестку и позитивные новости о нашей стране.

Актуальность и важность премии отметил Петр Толстой, телеведущий и заместитель председателя Госдумы РФ, один из членов жюри премии «Хорошие новости России».

«Эта премия — нужный и своевременный проект. Читатели как никогда нуждаются в хороших и добрых новостях, людям хочется видеть моральные ориентиры, положительные примеры, узнавать о добрых делах и радостных событиях. Именно знакомство общества с достижениями и подвигами наших соотечественников отвечает данным потребностям. В рамках данной премии стать лауреатом — не главное, потому что победители — это сами герои статей. Это простые люди, не супергерои, но они меняют мир к лучшему», — сказал Петр Толстой.

Так, в ходе конкурса политик особенно оценил одну из историй. Это репортаж о детском враче из Липецка Ольге Судейкиной, единственной женщине-хирурге в области. За тридцать лет практики она провела операции тысячам детей с различными патологиями и заболеваниями. Профессионал с большой буквы, доктор известна и своим страстным увлечением — фотографией, которое помогает ей справляться со стрессом.

Напомним, лауреатов «Хороших новостей России» выбирают сами читатели с помощью онлайн-голосования. Однако судьбу «Специального приза» и денежного вознаграждения в размере 100 000 рублей решают члены жюри премии «Хороших новостей России». Среди критериев, лежащих в основе отбора, — формирование в общественном сознании чувства гордости за Россию, профессионализм подачи материала и его психоэмоциональная составляющая, а также глубина анализа выбранной темы.

Всего в премии пять номинаций: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Наука и инновации», «Экономика страны или региона» и «Спорт». Победитель каждой из них получит денежный приз в размере 100 000 рублей. Помимо пятерых лауреатов, награду получит и обладатель «Специального приза».