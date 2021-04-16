Самозанятым россиянам чаще всего отказывают в ипотеке

Москва, 16 апреля. Аналитики онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka выяснили, каким гражданам банки чаще всего отказывают в одобрении ипотеки и что может быть этому причиной.

Большинство россиян, которые имеют статус самозанятого гражданина, не могут получить ипотеку. Около 80% из них получают отказ от кредитной организации, говорится в исследовании.

«При этом ежемесячный доход примерно 60% из них превышает 100 тысяч рублей», — пишет «Прайм».

Причины тенденции объяснила гендиректор компании Ирина Григорьева. Недоверие банков к самозанятым зависит от субъективного восприятия из-за отсутствия опыта работы кредитной организации с подобными заемщиками. Большинство кредитных организаций не намерены рассматривать эту часть населения как надежных заемщиков даже на фоне их высоких доходов.

В Российской Федерации может появиться ипотека под 5% годовых. Такой ипотечный кредит на первое жилье предложили предоставлять гражданам до 40 лет.