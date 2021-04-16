Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 14:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:31
Общество
Путин пообещал поддержку балету примы Большого театра Смирновой
14:30
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Пинчук вновь попала в больницу из-за сложного течения беременности
14:29
Происшествия
Власти Оби оградили реку Власиху по требованию матери утонувшего мальчика
14:28
Происшествия
В Твери фура с пьяным водителем съехала в кювет на Октябрьском проспекте
14:25
Общество
Экс-главе управления «К» ФСБ грозит до 11 лет колонии за мошенничество
14:20
Весь мир
У Вашингтона два фронта: какой защищать, а какой отдать?
14:19
Происшествия
В МЧС назвали сроки полной ликвидации пожара на Невской мануфактуре
14:17
Общество
Жительница Польши перепутала круассан с игуаной и вызвала зоозащитников
14:17
Политика
Депутат Морозов предложил российский ответ санкциям США
14:14
Общество
В Краснодаре девушка спасла и выкормила двух новорожденных бельчат
14:14
Происшествия
Оленевода дважды судили за одно и то же убийство на Ямале из-за «женщины раздора»
14:14
Политика
Депутат Пискарев заявил о согласии Google признать российскую принадлежность Курил
14:12
Общество
Олесь Бузина как символ Украины. К годовщине убийства. Колонка Армена Гаспаряна
14:11
Политика
Бойцы ВСУ получили приказ любым способом скрыть от ОБСЕ запрещенную технику в Донбассе
14:08
Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Светлана Крючкова прошла две терапии за месяц
14:08
Общество
Правоохранители расследуют более 80 случаев заражения россиян COVID-19 по неосторожности
14:07
Шоу-бизнес
Иван Дорн выпустил чудом уцелевшую песню
14:06
Общество
Смертельное лакомство: улицы Пензы усеяны колбасой с гвоздями внутри
14:02
Экономика
Банк России обновил официальные курсы иностранных валют
14:02
Спорт
Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе на командном ЧМ
Все новости
В Дамаске открылась выставка икон и древних религиозных артефактов
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем
Весь мир

В Дамаске открылась выставка икон и древних религиозных артефактов

Народ Сирии продолжает хранить свое культурное и историческое наследие, несмотря на все трудности.

В церкви Святого Креста в сирийском Дамаске открылась выставка икон. Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей, участие в церемонии открытия принял патриарх Антиохийский Иоанн Х.

Как отметил патриарх, запуск этой экспозиции — своеобразное «послание любви и мира» от сирийского народа. Оно демонстрирует, что население республики остается непоколебимым, несмотря на тяжелые условия, в которых оказалась страна.

Представленные на выставке иконы — работы художников различных возрастных групп. Помимо икон в экспозицию попали древние религиозные артефакты и рукописи. Главная задача мероприятия — показать, что сирийский народ не боится трудностей и не теряет надежду, а также готов хранить свое историческое и культурное наследие несмотря ни на что.

«Мусульмане и христиане в Сирии — как одна семья. Наши праздники, наши радости и наши печали всегда делятся поровну», — подчеркнул Иоанн Х.

Возможность принять участие в выставке получили иконописцы из всех провинций Сирии, а также зарубежные художники — в том числе из России.

Выставка икон в Дамаске
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

За годы войны от рук террористов пострадало огромное количество религиозных святынь, расположенных на территории республики. Постепенно местные власти ведут восстановление разрушенных и разграбленных боевиками объектов.

Так, к примеру, в минувшем феврале свои двери для прихожан вновь открыл храм Георгия Победоносца в центре Хомса. Его реконструкция началась в 2015 году — до этого момента объект был полностью закрыт для посетителей, а его главное богатство — уникальный деревянный резной иконостас — разбито на куски. Эту реликвию своими руками восстановил православный священник, специалист по реставрации икон и церковной утвари отец Спиридон. На работу по восстановлению святыни ушло около пяти лет.

сирия дамаск выставка
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Новости партнеров
Все новости / Весь мир / В Дамаске открылась выставка икон и древних религиозных артефактов
Рейтинг@Mail.ru