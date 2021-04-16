В Дамаске открылась выставка икон и древних религиозных артефактов

В церкви Святого Креста в сирийском Дамаске открылась выставка икон. Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей, участие в церемонии открытия принял патриарх Антиохийский Иоанн Х.

Как отметил патриарх, запуск этой экспозиции — своеобразное «послание любви и мира» от сирийского народа. Оно демонстрирует, что население республики остается непоколебимым, несмотря на тяжелые условия, в которых оказалась страна.

Представленные на выставке иконы — работы художников различных возрастных групп. Помимо икон в экспозицию попали древние религиозные артефакты и рукописи. Главная задача мероприятия — показать, что сирийский народ не боится трудностей и не теряет надежду, а также готов хранить свое историческое и культурное наследие несмотря ни на что.

«Мусульмане и христиане в Сирии — как одна семья. Наши праздники, наши радости и наши печали всегда делятся поровну», — подчеркнул Иоанн Х.

Возможность принять участие в выставке получили иконописцы из всех провинций Сирии, а также зарубежные художники — в том числе из России.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

За годы войны от рук террористов пострадало огромное количество религиозных святынь, расположенных на территории республики. Постепенно местные власти ведут восстановление разрушенных и разграбленных боевиками объектов.

Так, к примеру, в минувшем феврале свои двери для прихожан вновь открыл храм Георгия Победоносца в центре Хомса. Его реконструкция началась в 2015 году — до этого момента объект был полностью закрыт для посетителей, а его главное богатство — уникальный деревянный резной иконостас — разбито на куски. Эту реликвию своими руками восстановил православный священник, специалист по реставрации икон и церковной утвари отец Спиридон. На работу по восстановлению святыни ушло около пяти лет.