Греция планирует отменить карантин для туристов с 14 мая

Афины, 16 апреля. Власти Греции готовы отменить карантин для иностранных туристов после открытия границ с 14 мая.

Перед путешествием в эту страну будет необходимо либо вакцинироваться от COVID-19 и иметь сертификат, либо сделать ПЦР-тест и получить справку об отрицательном результате. Об этом рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис.

«Греция открывается с 14 мая. Ждем вас! У нас есть очень четкий план, как сделать туризм абсолютно безопасным для всех», — заявил министр в беседе с kp.ru.

После прибытия в Грецию пассажиров ждет выборочное тестирование на коронавирус. Иностранцев с положительными ПЦР-тестами и их семьи будут изолировать в специальных отдельных отелях.

Ранее МИД РФ назвал рискованными любые зарубежные поездки на фоне нестабильной эпидемиологической обстановки. Рост числа новых случаев коронавируса и летальных исходов наблюдается в мире в течение четырех недель подряд.