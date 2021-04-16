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wikipedia.org  /  Moonik / CC BY-SA 3.0
Общество

Греция планирует отменить карантин для туристов с 14 мая

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 11:29
Власти Греции готовы отменить карантин для иностранных туристов после открытия границ с 14 мая.

Афины, 16 апреля. Власти Греции готовы отменить карантин для иностранных туристов после открытия границ с 14 мая.

Перед путешествием в эту страну будет необходимо либо вакцинироваться от COVID-19 и иметь сертификат, либо сделать ПЦР-тест и получить справку об отрицательном результате. Об этом рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис.

«Греция открывается с 14 мая. Ждем вас! У нас есть очень четкий план, как сделать туризм абсолютно безопасным для всех», — заявил министр в беседе с kp.ru.

После прибытия в Грецию пассажиров ждет выборочное тестирование на коронавирус. Иностранцев с положительными ПЦР-тестами и их семьи будут изолировать в специальных отдельных отелях.

Ранее МИД РФ назвал рискованными любые зарубежные поездки на фоне нестабильной эпидемиологической обстановки. Рост числа новых случаев коронавируса и летальных исходов наблюдается в мире в течение четырех недель подряд.

греция туризм коронавирус
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