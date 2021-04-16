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В Тюмени несколько прогулочных судна оторвались от пирса из-за ледохода
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В Тюмени несколько прогулочных судна оторвались от пирса из-за ледохода
severodvinsk.info  /  Администрация Северодвинска
Происшествия

В Тюмени несколько прогулочных судна оторвались от пирса из-за ледохода

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту отрыва теплоходов со стоянки в Тюмени. Судна стремительно уносило по речному течению.

Тюмень, 16 апреля. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту отрыва теплоходов со стоянки в Тюмени. Судна стремительно уносило по речному течению.

Четыре теплохода отошли от причала во время смещения льдин вечером, 15 апреля. Очевидцы сообщили, что от моста Влюбленных до моста на улице Профсоюзной теплоходы самостоятельно плывут по течению. По предварительной информации, это были пришвартованные судна в составе речного транспорта под названиями «Тюмень», «Тюмень-2», «Москва-168», «Москва-208», а также плавучий объект «Гавань».

Как позже выяснили в транспортной прокуратуре региона, причиной такого срыва креплений стал начавшийся ледоход. В результате ЧП пострадавших нет. Все обстоятельства и подробности инцидента устанавливаются.

Стали известны предполагаемые причины затопления судна на заводе «Пелла», сообщал ФАН. Корабль был строящимся и его не удержало на плаву.

тюмень теплоходы судна
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