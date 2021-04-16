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ФАН назвал имена лауреатов премии «Хорошие новости России»
Федеральное агентство новостей  / 
Общество

ФАН назвал имена лауреатов премии «Хорошие новости России»

ФАН подвел итоги премии «Хорошие новости России» и назвал имена обладателей 100 000 рублей.

ФАН готов озвучить имена лауреатов премии «Хорошие новости России». В этот раз свои заявки на соискание награды прислали более 100 журналистов из различных регионов России, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Калининградом. В течение почти двух недель у читателей была возможность проголосовать за понравившийся материал по каждой из пяти номинаций: «Герои современности», «Общество и социальные проекты», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации», «Спорт». В итоге читатели выбрали пятерых лауреатов премии «Хорошие новости России» — счастливчиков, которые за свою работу получат денежное поощрение в размере 100 000 рублей.

Лауреатами премии «Хорошие новости России» стали:

Номинация «Герои современности» — Александр Сыпченко, корреспондент ГТРК Владимир. За видеосюжет «Спасший Горбачева инспектор стал фермером во Владимирской области» проголосовали 39% читателей. Они оценили сюжет о Андрее Мыльникове, который в далеком 1990 году предотвратил покушение на первого президента СССР Михаила Горбачева. Сейчас «солдат своей страны» занимается фермерством в деревне Болдино Петушинского района. К слову, в его хозяйстве более 40 коз, 20 коров и несколько алабаев. Местные жители называют Андрея просто — дедушка. А многие даже не подозревают, кто живет с ними по соседству.

ФАН назвал имена лауреатов премии «Хорошие новости России»
Федеральное агентство новостей  / 

Номинация «Наука и инновации» — Юлия Чудинова, журналист газеты «Красный Север». К ее статье «Как меняется снежный покров в Арктике и к чему готовиться оленеводам?» проявили интерес 29% читателей. Публикация рассказывает об экспедиции на Ямал. Ученые проехали на вездеходах более 1000 км. Передвигаясь по маршруту Лабытнанги — Сабетта и обратно, они собирали данные о состоянии снежно-ледовых образований в разных природных зонах полуострова Ямал, чтобы понять влияние покрова на оленеводство. По мнению ученых, изменения климата и нехарактерные погодные явления в Арктике влияют в том числе на образование в тундре ледяных корок, которые затрудняют выпас домашнего оленя.

ФАН назвал имена лауреатов премии «Хорошие новости России»
Федеральное агентство новостей  / 

Номинация «Экономика страны или региона» Юрий Безбородых, журналист телеканала «Первый Тульский». Материал «Под Тулой круглогодично начнут выращивать землянику» , посвященный молодому хозяйству под Белевом, понравился 75% читателей. Фермеры уже подготовили 3,5 тысячи саженцев, поэтому тонны свежей тульской земляники с весны и до первых заморозков будут радовать россиян. Биотехнологии, продвинутая система питания, управление климатом и даже хищный клещ — что только не применяют фермеры, чтобы получить заветный урожай.

ФАН назвал имена лауреатов премии «Хорошие новости России»
Федеральное агентство новостей  / 

Номинация «Спорт» — Татьяна Баронская, журналист ИА Nord-News. Публикация «Определен победитель в гонках на оленьих упряжках в Ловозере» набрала 45% читательских голосов. Она посвящена соревнованиям, которые прошли в День оленевода. Помимо зрелищных заездов, для спортсменов и любителей в этот день состоялись лыжные гонки, а для гостей праздника выступили фольклорные коллективы коренных народов Севера. Также мастера декоративно-прикладного искусства организовали выставку-ярмарку изделий ручного труда.

ФАН назвал имена лауреатов премии «Хорошие новости России»
Федеральное агентство новостей  / 

Номинация «Общество и социальные проекты» — Оксана Геращенко, журналист ИА Nord-News. Материал «Мурманского аиста после реабилитации под Псковом в апреле выпустят на волю» поддержали 34% голосующих. Трогательная история о спасении редкого белого аиста, который заблудился в северных краях накануне сильных морозов, не могла оставить читателей равнодушными. Статья рассказывает о том, как перезимовала среди сородичей заблудившаяся в Заполярье редкая птица.

ФАН назвал имена лауреатов премии «Хорошие новости России»
Федеральное агентство новостей  / 

Судьбу «Специального приза», обладатель которого тоже получит денежное вознаграждение в 100 000 рублей, решило жюри. На этот раз в его состав вошли: 

  • Петр Толстой, телеведущий, заместитель председателя Госдумы РФ; 
  • Ольга Тимофеева, журналистка, заместитель председателя Госдумы РФ;
  • Маргарита Симоньян, журналистка, главный редактор канала RT;
  • Елена Драпеко, актриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре;
  • Александр Малькевич, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ;
  • Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома»;
  • Федор Конюхов, путешественник, мореплаватель, писатель, художник;
  • Олег Сирота, блогер, владелец фермерского хозяйства сыроварения.

При выборе материала достойного «Специального приза» жюри руководствовалось следующими критериями: направленность публикации на освещение положительной новостной тематики; профессионализм подачи материала и его психоэмоциональная составляющая. Также учитывалось содержание публикации с точки зрения формирования в общественном сознании чувства гордости за нашу страну и ее людей. А это немаловажный фактор. Как отметил член жюри премии, телеведущий, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, проект «Хорошие новости России» — нужный и своевременный проект, поскольку «читатели сейчас как никогда нуждаются в хороших и добрых новостях».

Решение жюри относительно обладателя «Специального приза» было единодушным. Они высоко оценили работу Катерины Любавиной, корреспондента журнала «Лица». Ее публикация  «Тысяча спасенных жизней» рассказывает о детском враче Ольги Судейкиной, которая 30 лет отдала хирургии. К слову, героиня публикации — единственный неонатальный хирург в регионе, оперирующий новорожденных детей с различными патологиями и заболеваниями. На ее счету тысячи спасенных жизней детей. По словам автора, с врачом ее связывает личная история: Ольга Судейкина оперировала дочь журналистки. И статья об этом удивительном враче была готова давно, но лежала в столе, ждала своего часа. И он наступил: в феврале у хирурга был юбилей, плюс корреспондент наткнулась на информацию о премии «Хорошие новости России».

ФАН назвал имена лауреатов премии «Хорошие новости России»
Из личного архива Катерины Любавиной  / 

«В России много журналистских конкурсов проходит, но меня зацепили именно «Хорошие новости России». Премия привлекла своим простым форматом и тематикой. Это интервью у доктора я взяла уже давно, она оперировала моего ребенка, поэтому история получилась личная. Но статья очень долго не выходила и лежала в столе. А весной у доктора был юбилей, плюс я увидела информацию о премии — все совпало», — рассказала Любавина.

Статья о хирурге-неонатологе действительно получилась душевной, она раскрывает все грани удивительного человека. К тому же публикация сопровождается серией замечательных иллюстраций, которые погружают читателя в особую атмосферу.

Напоминаем, что премия «Хорошие новости России» вручается дважды в год. Подать заявку на соискание награды могут блогеры и журналисты региональных СМИ, освещающие различные позитивные события нашей страны. Прием заявок на соискание следующей премии, которая будет вручаться в октябре, начинается с 1 мая. Отправить заявку можно на электронный адрес: goodrussia@riafan.ru. Для ознакомления с положением премии «Хорошие новости России» необходимо пройти по ссылке.

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