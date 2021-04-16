Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 11:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:31
ВВП Китая в первом квартале продемонстрировал беспрецедентный рост
11:30
Происшествия
Коллекцию золотых монет украли у банкира в апартаментах Москва-Сити
11:29
Политика
Политолог Кедми поставил Прибалтику на место из-за антироссийских выпадов
11:29
Экономика
Рост инфляции зафиксирован в Ленинградской области
11:27
Армия
Шойгу рассказал, за какие военные операции получил звание Героя России
11:26
Политика
Нарышкин назвал антироссийские санкции США непродуманным шагом
11:23
Политика
Британский посол в РФ прибыла в МИД на Смоленской площади
11:20
Политика
Изгнанный из РФ Ковтун выдал свое местонахождение вопросом в Сети
11:19
Происшествия
Замглавы департамента экономики мэрии Москвы могут заключить под стражу
11:17
Спорт
Британский журналист резко высказался о форме российских спортсменов для Олимпиады в Токио
11:16
Шоу-бизнес
Победитель первой «Маски» Анатолий Цой ответил на вопрос о стоимости участия в шоу
11:15
Общество
Новая программа прямых полетов «Аэрофлота» свяжет регионы с югом России
11:15
Политика
Украина арестовала российские самолеты, но кое-что упустила
11:14
Общество
В России заразились коронавирусом еще 8995 человек
11:13
Происшествия
Молодой сотрудник столичного отеля едва не погиб от рук буйного коллеги
11:12
Армия
В Вашингтоне объяснили причины вывода войск США из Афганистана
11:11
Шоу-бизнес
Якубович раскрыл, сколько его внучка получает в «Макдоналдсе»
11:08
Экономика
Самозанятым россиянам чаще всего отказывают в ипотеке
11:05
Общество
Греция планирует отменить карантин для туристов с 14 мая
11:04
Происшествия
В Тюмени несколько прогулочных судна оторвались от пирса из-за ледохода
Все новости
Погибший в ДТП с бензовозом под Волгоградом накануне отпраздновал 29-летие
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Происшествия

Погибший в ДТП с бензовозом под Волгоградом накануне отпраздновал 29-летие

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 11:03
Семейная пара — Василий и Юлия — погибла в жуткой аварии с участием грузовика и бензовоза на трассе в Калачевском районе.

Волгоград, 16 апреля. Семейная пара — Василий и Юлия — погибла в жуткой аварии с участием грузовика и бензовоза на трассе в Калачевском районе.

Молодому отцу накануне исполнилось 29 лет, а девушка совсем скоро должна была отпраздновать свое 28-летие. В момент аварии они находились в салоне легкового автомобиля «Лада Калина». Их трехлетний сын, пассажир «Лады», госпитализирован с травмами, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Смертельное ДТП произошло на участке трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский, где проводятся ремонтные работы. Предварительно, фура затормозила у светофора, следом за ней встала «Лада», а затем автовоз. В итоге группу авто протаранил попутный грузовик MAN.

Ранее ФАН опубликовал список погибших: помимо Василия и Юлии, в результате столкновения погиб водитель грузовика. Выяснение причин и обстоятельств случившегося продолжается.

дтп жертвы авария бензовоз
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Погибший в ДТП с бензовозом под Волгоградом накануне отпраздновал 29-летие
Рейтинг@Mail.ru