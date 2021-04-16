Погибший в ДТП с бензовозом под Волгоградом накануне отпраздновал 29-летие

Волгоград, 16 апреля. Семейная пара — Василий и Юлия — погибла в жуткой аварии с участием грузовика и бензовоза на трассе в Калачевском районе.

Молодому отцу накануне исполнилось 29 лет, а девушка совсем скоро должна была отпраздновать свое 28-летие. В момент аварии они находились в салоне легкового автомобиля «Лада Калина». Их трехлетний сын, пассажир «Лады», госпитализирован с травмами, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Смертельное ДТП произошло на участке трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский, где проводятся ремонтные работы. Предварительно, фура затормозила у светофора, следом за ней встала «Лада», а затем автовоз. В итоге группу авто протаранил попутный грузовик MAN.

Ранее ФАН опубликовал список погибших: помимо Василия и Юлии, в результате столкновения погиб водитель грузовика. Выяснение причин и обстоятельств случившегося продолжается.