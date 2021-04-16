Роструд напомнил россиянам график отдыха на майские праздники

Москва, 16 апреля. График выходных дней в мае гражданам напомнили представители Роструда. Перед праздниками россиян ждет сокращенный день 30 апреля.

Официальными выходными в России будут 1, 2 и 3 мая в связи с празднованием Дня труда. Также жители страны будут отдыхать с 8 по 10 мая. Выходные приурочены к Дню Победы 9 мая. Сокращенный рабочий день на 1 час ждет россиян перед началом майских праздников 30 апреля.

Согласно производственному календарю, праздничными нерабочими днями считаются 1 и 9 мая. Рабочими в мае при пятидневном графике будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Об этом сообщили ТАСС в Роструде. Следующие длинные выходные будут продолжительностью три дня в связи с празднованием Дня России 12 июня.

До этого синоптики рассказали, какая погода ожидается в Санкт-Петербурге и Москве на майские праздники. В период с 1 по 10 мая в Северной столице воздух прогреется до +14 градусов. В Москву придет аномальное тепло.