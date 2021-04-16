Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян

Москва, 16 апреля. Число граждан РФ, получивших противокоронавирусную вакцину, «значительно больше» восьми млн человек. Об этом в пятницу рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Объемы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в России увеличиваются, подчеркнула вице-премьер. По словам Голиковой, на основе этих данных Правительство РФ может начать отмену некоторых ограничений на фоне пандемии.

Ситуация с COVID-19 в РФ имеет тенденцию к стабилизации, заявила ранее вице-премьер России Татьяна Голикова. Однако колебания заболеваемости не исключены, добавила она.