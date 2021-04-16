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Российские компании получат больше средств на сдерживание стоимости бензина
ФБА «Экономика сегодня»
Экономика

Российские компании получат больше средств на сдерживание стоимости бензина

Больше средств из бюджета будет предоставлено в 2021 году российским нефтегазовым компаниям для сдерживания стоимости бензина на внутреннем рынке.

Москва, 16 апреля. Больше средств из бюджета будет предоставлено в 2021 году российским нефтегазовым компаниям для сдерживания стоимости бензина на внутреннем рынке.

Решение об увеличении предоставляемого финансирования было согласовано Минэнерго и Минфином. Ранее сумма доплаты должна была составить порядка 40 млрд рублей, сейчас — 60 млрд рублей. По словам источников газеты «Коммерсантъ», это произойдет за счет корректировки демпфера с 1 мая. Индикативная стоимость топлива будет снижена не на 2,7 тыс. рублей, а на 4 тыс. рублей за тонну. От данного показателя зависит размер выделяемой НПЗ субсидии за поставки на внутренний рынок. Если индикативная цена ниже реальной экспортной, то нефтяные компании получают большую выплату.

Источники издания сообщили, что половину расходов на изменения демпфера министерства решили компенсировать в счет средств, вырученных от повышения налога на добычу полезных ископаемых.

Ситуацию с потреблением бензина летом ранее оценила ОПЕК. В первом квартале ожидается потребление на уровне 24 млн баррелей, во втором — 25,6 млн баррелей.

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