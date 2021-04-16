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Апрельский опрос ФОМ показал падение интереса к Навальному до 1%
Агентство городских новостей Москва  /  Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.
Общество

Апрельский опрос ФОМ показал падение интереса к Навальному до 1%

Интерес к Навальному упал по сравнению с предыдущей неделей, когда фамилию оппозиционера упоминали 2% россиян.

Фонд общественного мнения России выпустил данные опроса о событиях недели 5–11 апреля. Согласно исследованию, интерес к Навальному упал, несмотря на активное присутствие оппозиционера в информационной повестке.

На первом месте по упоминанию оказалось обострение обстановки на Украине (18%), на втором — эпидемия коронавируса и вакцинация (7%), третье место занял рост цен (3%). Как значимое событие недели новости о Навальном упомянули 1% россиян, наряду со смертью принца Филиппа и криминальными событиями. Респонденты отмечали, что следят за новостями о самочувствии и голодовке Навального.

Апрельский опрос ФОМ показал падение интереса к Навальному до 1%
 / Prt Scr

Опрос ФОМ показал, что интерес к Навальному упал по сравнению с предыдущей неделей, когда фамилию оппозиционера упоминали 2% россиян. Аналогичные результаты показал временной промежуток 22–28 марта, когда было зафиксировано возвращение основателя ФБК (признан иноагентом) в инфополе с жалобами на здоровье. Новые данные о пребывании оппозиционера в заключении позволили немного увеличить интерес к Навальному, фамилию которого к тому времени называли 1% респондентов.

Напомним, весь февраль внимание к Навальному было высоким, хотя и преимущественно негативным. В начале месяца его фамилию называли 35% опрошенных, что было обусловлено вынесением приговора 2 февраля. К концу месяца интерес к оппозиционеру снизился до 8%, а к середине марта составлял уже 2%.

Навальный находится в заключении по делу о мошенничестве в ИК-2 в Покрове. Адвокаты оппозиционера 24 марта заявили о проблемах со здоровьем Навального и неоказании медпомощи, несмотря на проведение обследований, прописанное лечение и созванный консилиум врачей. В знак несогласия с недопуском в колонию выбранного специалиста основатель ФБК 31 марта объявил голодовку, которую продолжает по сегодняшний день.

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