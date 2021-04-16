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Санкции США против госдолга РФ сравнили с «выстрелом в ногу»
ФБА «Экономика сегодня»
Экономика

Санкции США против госдолга РФ сравнили с «выстрелом в ногу»

Экономист Антон Любич прокомментировал сообщение издания The Wall Street Journal о скрытом «смягчающем» факторе санкций Вашингтона против государственного долга России.

Москва, 16 апреля. Экономист Антон Любич прокомментировал сообщение издания The Wall Street Journal о скрытом «смягчающем» факторе санкций Вашингтона против государственного долга России.

Ограничения в отношении суверенного долга России скажутся не на ней, а на американцах и британцах, которые покупали госдолг. Они не смогут с ним совершать операции, после чего ценность долга упадет, что позволит его недорого выкупить. Об этом эксперт заявил в беседе с газетой «Взгляд».

«Эта мера означает для США ровно одно — выстрелить себе в ногу», — уверен собеседник издания.

По его мнению, смягчающим фактором является то, что Соединенные Штаты не позволят себе это сделать. В этом случае американские граждане смогут торговать приобретенными облигациями.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» планируют провести пресс-конференцию на тему «Чем ответит Россия на новые американские санкции». Мероприятие ожидается 16 апреля, в 11:00 по Москве.

Экономист Никита Кричевский, высказал мнение, что рестрикции со стороны США пойдут России во благо. Бюджет страны сейчас не нуждается в заимствованиях, поскольку наблюдается профицит, поэтому не совсем понятно, зачем были нужны заимствования в прошлые месяцы, цитирует его INFOX.

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