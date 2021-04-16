МВД нашло 120 тонн контрабандных табачных изделий в российских городах

Москва, 16 апреля. Контрабандные сигареты стоимостью 2,4 млн долларов ввезли в РФ из стран Аравийского полуострова, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии СК, 42-летний житель Ростова-на-Дону с соучастниками переправили табачную продукцию без маркировки на территорию России. Фигуранта задержали с поличным в Москве. Он продавал 40 тонн контрабандной продукции и получил за нее 800 тыс. долларов. Кроме того, были пойманы двое его сообщников. С их складов изъяли 120 тонн контрабандных табачных изделий.

В результате действий злоумышленника причинен ущерб бюджету России в виде неуплаченных акцизов, таможенных платежей и НДС, который предварительно оценивается в 6,1 млн долларов. Возбуждено уголовное дело по статье 200.2 УК РФ «Контрабанда табачных изделий», ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Сбыт товаров и продукции без маркировки», а по результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей».

Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя региона, его обвиняют в контрабанде наркотических средств в крупном и особо крупном размере, а также в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщало РИАМО.