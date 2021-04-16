Военный обозреватель Суконкин объяснил, как США пытаются оттеснить Россию из Африки

Писатель и военный обозреватель Алексей Суконкин назвал новые санкции США в отношении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, который проводит в Хартуме гуманитарную акцию, очередной попыткой оттеснить РФ из Судана.

«У Вашингтона в этой африканской стране свои интересы», — считает эксперт.

Эксперт отметил, что США направили в Порт-Судан военные корабли, когда узнали о планах Москвы возвести там базу. В результате к иностранным берегам одновременно прибыли как фрегат «Адмирал Григорович», так и американские USNS Carson City и DDG-81 Winston Churchill.

«Белый дом в панике бросился в Судан, осознав стратегическую важность региона, пока Россия планомерно достигала договоренностей с местными властями и строила фундамент для взаимовыгодных отношений, — добавил Суконкин. И вот, когда суданцы благодарят Россию и господина Пригожина за масштабную гуманитарную акцию, США вводят санкции против него, беспокоясь за свои шаткие позиции в восточной Африке. Бизнесмен и сам связал эти события между собой, обозначив американскую позицию как «если есть добро — его под санкции».

Жители Судана больше недели получают переданную направленную из России по инициативе Пригожина крупную партию гуманитарной помощи. Малоимущие семьи и нуждающиеся благодарят в соцсетях как Москву, так и петербургского предпринимателя, поскольку в стране царит глубокий экономический кризис.

К словам благодарности присоединились официальные лица восточноафриканского государства. Федеральный министр социального обеспечения Ахмад Адам Бахит, верховный комиссар штата Хартум по гуманитарным вопросам Мустафа Адам Ахмад, а также представитель семей мучеников революции Абу Бакр выразили признательность и подтвердили, что Судан переживает сложную ситуацию, поэтому люди нуждаются в поддержке.

Действующее переходное правительство так и не разрешило хлебный кризис. По данным международных организаций в Судане за чертой бедности находятся порядка 40% населения. Однако Вашингтон не терпит помощи африканской стране, поэтому любыми способами очерняет другие государства и представителей частного бизнеса, которые пытаются ее поддержать.