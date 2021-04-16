Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 13:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:00
Экономика
Володин считает важным сдерживать рост цен на отдых внутри России
12:59
Весь мир
Конференция в Дамаске: возможности и проблемы цифрового развития Сирии
12:54
Происшествия
Стали известны подробности исчезновения шестилетнего мальчика в Оби
12:50
Политика
Эстонский посол в РФ прибыл в МИД
12:49
Происшествия
Замглавы департамента правительства Москвы доставили в суд
12:49
Экономика
Новая Lada Vesta FL будет укомплектована светодиодной оптикой
12:48
Политика
СМИ раскрыли, какая страна НАТО может превратиться в главного союзника России
12:48
Видео
Независимые автосервисы просят защиты от иностранного влияния и монополии дилеров
12:46
Происшествия
Водолазы продолжат искать ребенка на дне Власихи после спада уровня воды
12:43
Политика
Зеленский уверяет, что запрашивал разговор с Путиным
12:43
Происшествия
Очевидцы сообщили об освобождении одного заложника в Тбилиси
12:41
Экономика
Новые авто могут попасть под налог на роскошь в 2021 году
12:41
Происшествия
Мальчик получил ожоги от утюга после «воспитания» отчимом в Кемеровской области
12:35
Общество
Первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак» направлены в регионы России
12:34
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская закрутила новый роман после развода с иорданцем
12:34
Наука
Американские палеонтологи рассчитали количество живших на Земле тираннозавров
12:33
Политика
В США считают, что Киев может пострадать из-за водной блокады Крыма
12:31
Наука
В США разработали самую белую краску с эффектом охлаждения
12:31
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева сделала тату на глазах миллионов россиян
12:31
Политика
Соловьев рассказал о провале ФБК с данными пользователей Сети
Все новости
Военный обозреватель Суконкин объяснил, как США пытаются оттеснить Россию из Африки
Федеральное агентство новостей  / 
Весь мир

Военный обозреватель Суконкин объяснил, как США пытаются оттеснить Россию из Африки

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 12:14
Петербургский предприниматель раздал суданцам миллион продуктовых наборов, что не понравилось Вашингтону.

Писатель и военный обозреватель Алексей Суконкин назвал новые санкции США в отношении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, который проводит в Хартуме гуманитарную акцию, очередной попыткой оттеснить РФ из Судана.

«У Вашингтона в этой африканской стране свои интересы», — считает эксперт.

Эксперт отметил, что США направили в Порт-Судан военные корабли, когда узнали о планах Москвы возвести там базу. В результате к иностранным берегам одновременно прибыли как фрегат «Адмирал Григорович», так и американские USNS Carson City и DDG-81 Winston Churchill.

«Белый дом в панике бросился в Судан, осознав стратегическую важность региона, пока Россия планомерно достигала договоренностей с местными властями и строила фундамент для взаимовыгодных отношений, — добавил Суконкин.

И вот, когда суданцы благодарят Россию и господина Пригожина за масштабную гуманитарную акцию, США вводят санкции против него, беспокоясь за свои шаткие позиции в восточной Африке. Бизнесмен и сам связал эти события между собой, обозначив американскую позицию как «если есть добро — его под санкции».

Жители Судана больше недели получают переданную направленную из России по инициативе Пригожина крупную партию гуманитарной помощи. Малоимущие семьи и нуждающиеся благодарят в соцсетях как Москву, так и петербургского предпринимателя, поскольку в стране царит глубокий экономический кризис.

К словам благодарности присоединились официальные лица восточноафриканского государства. Федеральный министр социального обеспечения Ахмад Адам Бахит, верховный комиссар штата Хартум по гуманитарным вопросам Мустафа Адам Ахмад, а также представитель семей мучеников революции Абу Бакр выразили признательность и подтвердили, что Судан переживает сложную ситуацию, поэтому люди нуждаются в поддержке.

Действующее переходное правительство так и не разрешило хлебный кризис. По данным международных организаций в Судане за чертой бедности находятся порядка 40% населения. Однако Вашингтон не терпит помощи африканской стране, поэтому любыми способами очерняет другие государства и представителей частного бизнеса, которые пытаются ее поддержать.

гумпомощь судан
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Весь мир / Военный обозреватель Суконкин объяснил, как США пытаются оттеснить Россию из Африки
Рейтинг@Mail.ru