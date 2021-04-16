Женщину-сектантку задержали в Москве за изготовление детского порно

Москва, 16 апреля. Проживавшую в палатке 45-летнюю сектантку заподозрили в изготовлении порнографии с участием детей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Женщина является последовательницей Ошо. Вместе с другими адептами секты она жила в палаточном лагере, разбитом в Приозерском районе Ленинградской области. Именно там были сняты порнографические видеоролики с несовершеннолетними.

Следственные и оперативно-разыскные мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пьяный житель Курганской области закрыл приемного девятилетнего сына в машине и заставил смотреть порно. Суд признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера и публичной демонстрации порнографических материалов несовершеннолетним, сообщало URA.RU.