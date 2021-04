Гонка небоскребов: как страны Ближнего Востока меряются «мегапроектами»

Эмиратская компания Ithra Dubai заявила о достройке верхней части одной из башен One Za’abeel в Дубае. Ожидается, что облицовочные работы на небоскребах завершатся к концу года, после чего внимание будет обращено на их интерьер. Этот объект власти ОАЭ уже окрестили «мегапроектом», который призван будет составить конкуренцию своим предшественникам вроде легендарной башни Бурдж-Халифа.

Международная редакция Федерального агентства новостей изучила самые впечатляющие строительные проекты современности на Ближнем Востоке, а также разобралась в мотивации государств, возводящих подобные конструкции.

В первую очередь следует отметить, что каждое здание несет определенную практическую функцию: жилищную, хозяйственную, производственную и т.д. Параметры построек, как правило, обусловлены задачами, заранее возлагаемыми на них. Однако в некоторых случаях сооружения имеют размеры, явно избыточные для выполнения их практической задачи.

Архитектурный (не инженерный) гигантизм вырастает из стремления к демонстрации статуса и благосостояния, а также технологического уровня. Это и есть «корни» грандиозных сооружений, «вырастающих» из земли по всему миру. Ближневосточные страны лишь подтверждают эту закономерность.

Эмираты — необузданные амбиции

One Za’abeel

Данный проект обошелся государству в один миллиард долларов и сейчас находится на поздних этапах постройки.

Он состоит из двух строений, соединенных горизонтальной консолью. В башне А высотой 304 метра будут расположены офисные помещения и рекреационные зоны, в то время как в 241-метровом здании B предусмотрены 57 этажей жилых блоков. По консоли же будет осуществляться переход между двумя частями объекта. Кроме того, в ней появятся рестораны, видовой бассейн и магазины.

Под зданиями предусмотрены несколько уровней парковки, между ними пролегает автотрасса.

Примечательно, что консоль поднималась четыре дня сотней кранов со скоростью 5 метров в час.

Бурдж-Халифа

Башня стоимостью в полтора миллиарда долларов была достроена в 2010 году. Высота небоскреба — 828 метров (163 этажа), из них 180 метров приходятся на шпиль.

Здание является доминантой делового центра в Дубае и вмещает в себя отель, жилые квартиры, офисы, торговые центры и даже зеленые насаждения (газоны, парки). Для их полива используется сложная система сбора конденсата, объем которого составляет около 40 миллионов литров ежегодно.

В здании действуют 57 лифтов, а в системе вентиляции используется аромат, специально разработанный для Бурдж-Халифа.

Пальмовые острова

Еще одним крупным проектом является цепь искусственных архипелагов, обошедшихся Объединенным Арабским Эмиратам в 12 миллиардов долларов и достроенных в 2013 году.

Острова задумывались как крупнейшая зона развлечений на Аравийском полуострове: на 560 гектарах искусственной суши размещаются эксклюзивные жилые пляжные виллы и апартаменты, пристани для яхт, аквапарки, рестораны, торговые центры, спортивные сооружения, оздоровительные курорты, пляжи, бары и отели.

Пальмовая форма для островов была выбрана ради увеличения длины береговой линии. Кроме того, были высажены свыше 12 тысяч пальм, предварительно выращенных в Дубае.

Саудовская Аравия — Эдем в барханах

Неом

Самым колоссальным мегапроектом на Ближнем Востоке (возможно, и во всем мире) является сооружение города «нового будущего». О начале постройки было объявлено на высшем правительственном уровне в 2017 году.

По задумке Неом появится на побережье Красного моря, «захватив» часть его акватории. Общая площадь составит 26 500 квадратных километров. На территории города предполагается размещение передовых технологических производств и стартапов, а также научных центров; электропитание будет основано исключительно на ветряной и солнечной энергии.

Бюджет проекта оценивается в 500 миллиардов долларов, первая стадия его реализации уже начата: построен аэропорт Неом Бэй, оборудованный сетью 5G. Однако в 2020 году процесс постройки был приостановлен ввиду пандемии коронавируса.

Город будет обладать собственным налоговым и трудовым законодательством, а также автономной судебной системой.

Бурдж-Джидда

Менее масштабным, но все же амбициозным проектом Саудовской Аравии является 1007-метровый небоскреб стоимостью 20 миллиардов долларов.

Здание рассчитано на единовременное размещение 80 тысяч человек. На 167 этажах запланированы гостиница, офисы, торговые центры, апартаменты.

Предполагалось, что возведение башни завершится к 2020 году, однако в 2018-м стройка была заморожена из-за уголовного процесса в отношении ее главных спонсоров. В настоящий момент конструкция представляет собой каркас в 65 этажей.

Изначальный план подразумевал постройку здания высотой в 1609 метров, однако после анализа почв было решено сократить этот параметр до одного километра.

Абрадж аль-Бейт

Один из самых тяжелых комплексов зданий (более четырех миллионов тонн) стоимостью 15 миллиардов долларов был построен в «сердце» исламского мира — Мекке — для единовременного принятия до 100 тысяч паломников.

Сооружение возведено в 2012 году, высота самой крупной башни достигает 601 метра. Длина стрелок самых больших и высотных часов в мире составляет 17 и 22 метра (часовая и минутная соответственно). В семи башнях расположены четырехэтажный торговый пассаж, автостоянка на 800 машин и конференц-центры.

Полумесяц, весящий 107 тонн, разделен на несколько помещений, одним из которых является самая высокая в мире комната для молений.

Турция — в интересах бизнеса

Грандиозные архитектурные сооружения Турции относятся к ушедшим эпохам. В настоящий момент Анкара нацелена на реализацию проектов, главной целью которых является не столько демонстрация статуса, сколько потенциальная прибыль в будущем.

Международный Стамбульский Финансовый Центр

В настоящий момент строительные работы выполнены более чем на две трети; общая стоимость проекта составляет около 2,6 миллиарда долларов.

Финансовый центр возводится в районе Умрание города Стамбул — в азиатской части города. Площадь, занимаемая комплексом зданий, достигает 2,5 миллиона квадратных метров. По плану проект включает в себя социальные и финансовые учреждения, объекты городской инфраструктуры, в том числе — Главное управление недвижимости и здание Центрального банка Турции, превосходящее самые высокие здания Европы. Кроме того, возводятся конгресс-центр и культурный центр, гостиницы, торговые центры, школы, мечети, полицейские и пожарные станции. В общей сложности создаются 150 тысяч новых рабочих мест.

Предполагается, что комплекс позволит Стамбулу стать конкурентом таких финансовых центров, как Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Гонконг и Цюрих.

Мармарай

Проект, соединяющий Европу и Азию под проливом Босфор, был открыт в 2013 году. Его стоимость составила 5 миллиардов долларов.

Длина тоннеля достигает 13,6 километра, причем его подводная часть — 1,4 километра. Он рассчитан как на пассажирские перевозки, так и на грузовые: предполагается, что в будущем Мармарай станет ключевым звеном в торговом маршруте из Великобритании в Южную Корею.

Самый глубокий участок тоннеля находится в 60 метрах ниже уровня моря, что делает его вторым в мире по глубине залегания.

Ирак — заявка на состоятельность

Несмотря на крупные нефтяные запасы данной ближневосточной республики, она переживает тяжелый финансовый кризис, во многом связанный как с признанной коррумпированностью правительства, так и с чередой разрушительных военных конфликтов. Последним из них является противостояние с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России), развернувшееся на территории самого Ирака и принесшее разрушения на сумму не менее 88 миллиардов долларов.

Небоскреб «Невеста»

Об амбициозном проекте самого высокого в мире архитектурного объекта (1152 метра) было заявлено в 2015 году, а в качестве даты предполагаемого окончания постройки приводился 2025 год. Однако этим планам едва ли суждено сбыться в назначенный срок.

По плану комплекс должен состоять из четырех объединенных башен, по своей композиции напоминающих вуаль. Именно поэтому небоскреб получил такое название.

Предполагается, что это будет своеобразный «вертикальный город», включающий в себя офисы, квартиры, парки, магазины, отели и даже внутреннюю железную дорогу. Комплекс должен самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией благодаря солнечным батареям, установленным на 6225 квадратных метрах внешних стен.

Небоскреб «Невеста» занимает центральное место в плане перестройки города Басра. Сейчас проект существует лишь в виде чертежей, а его стоимость официально не оглашалась.

Очевидно, что у Ирака существуют куда более насущные проблемы, чем постройка небоскреба-гиганта, и можно сделать вывод, что строительные работы откладываются на неопределенный срок. Как минимум — до стабилизации экономического положения государства.

Иран — культурная революция

Тегеранский книжный сад

Один из самых крупных архитектурных проектов республики после Исламской революции 1979 года — самый большой в мире книжный магазин, открытый в 2017 году. Однако таковым он считается лишь формально: под крышей огромного комплекса располагается целый учебный городок. Иранское руководство не раскрыло стоимость постройки данного комплекса.

На площади 110 тысяч квадратных метров находятся выставочные помещения, конференц-залы, офисы, а также сам «книжный сад». Он, в свою очередь, разделен на книжные магазины, художественные выставки, театры и кинотеатры.

Был создан научный центр со множеством программ, ориентированных на обучение детей и формирование у них навыков работы с информацией без помощи интернета. Примечательно, что комплекс предоставляет несовершеннолетним иранцам бесплатный удаленный доступ к оцифрованным версиям содержащихся в нем книг.

Катар — город будущего

Лусаил

Данный мегапроект по своей идее схож с саудовским Неомом. Новый город площадью 38 квадратных километров создается с 2006 года в 15 километрах от Дохи.

Лусаил вместит в себя около полумиллиона человек, тем самым смягчив проблему перенаселенности. Но главное — современный город должен привлечь высококвалифицированную рабочую силу, что необходимо для диверсификации экономики и ухода от нефтяной зависимости. В настоящий момент бюджет проекта оценивается приблизительно в 50 миллиардов долларов.

Развитие Лусаила ускорилось после того, как Катару выпало право принимать у себя чемпионат мира по футболу в 2022 году. В городе пройдет открытие мероприятия, а также первый и последний матчи. Сейчас к нему уже протянуты ветка метро и железная дорога, а внутригородской транспорт представлен развитой трамвайной системой.

Проект предусматривает создание одной из крупнейших в Персидском заливе гаваней, четырех искусственных островов, парка развлечений и поля для гольфа, торговых центров, апартаментов и гостиниц, прогулочной набережной и множества иных культурных объектов.

Кризис, связанный с пандемией коронавируса, несколько замедлил развитие Лусаила, однако не заморозил. В настоящий момент город полноценно функционирует.

Сады в пустынях

Некоторые мегапроекты являются порождением амбиций, состоятельности, вытекающей из нее статусности и желания продемонстрировать ее же.

Так, например, «гонка небоскребов» является явным свидетельством соперничества между странами, так как не существует объективных причин для возведения строений, простирающихся на километр ввысь. Напротив, постройка и обеспечение функционирования подобного здания подразумевает большие издержки. Способность выдержать данные затраты и является для всех окружающих демонстрацией богатства. Точно также заявка на объект подобного уровня при неспособности его реализовать свидетельствует о больших экономических сложностях.

В то же время гигантизм других проектов обусловлен практической необходимостью. Небоскреб, пусть и самый выдающийся, не может решить проблему перенаселения, диверсификации экономики или объединения двух сторон света под морем. Однако грандиозные по своей задумке города будущего и подводные тоннели на подобное способны.