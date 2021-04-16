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Экс-солисту «На-На» Асимову приходилось скрывать роман с «невестой» Алибасова
TACC  /  Булдаков Олег
Шоу-бизнес

Экс-солисту «На-На» Асимову приходилось скрывать роман с «невестой» Алибасова

Бывший солист «На-На» Владимир Асимов скрывал отношения с основательницей собственного банка Татьяной Томилиной, которую считали «невестой» продюсера группы Бари Алибасова.

Москва, 16 апреля. Бывший солист «На-На» Владимир Асимов скрывал отношения с основательницей собственного банка Татьяной Томилиной, которую считали «невестой» продюсера группы Бари Алибасова.

Во времена популярности «На-На» Томилина познакомилась с представителями шоу-бизнеса и нередко спонсировала проекты Алибасова и певицы Аллы Пугачевой. Продюсер начал ухаживать за девушкой, например, водить ее по ресторанам. Алибасов даже звонил ее матери и предлагал Томилиной руку и сердце, но в ответ основательница банка лишь отшучивалась.

Однажды продюсер попросил Томилину проспонсировать поездку «На-На» в Канны на музыкальный фестиваль и заодно предложил ей отдохнуть с коллективом во Франции. Алибасов не видел в солистах конкурентов, поэтому в первый же вечер оставил избранницу с группой. Но у Асимова возникла симпатия к Томилиной, и он не побоялся проявить чувства. У пары завязался роман, от чего Алибасов пришел в ярость.

«Ну, представьте себе: пацан, голодранец, как говорил Бари, к тому же его подчиненный — и вдруг уводит у него даму сердца. «Я не дам тебе с ней жить! Даже не надейся!» — кричал он», — вспоминал Асимов.

Агентство городских новостей Москва  / Сергей Ведяшкин

В итоге продюсер поставил солиста «На-На» перед выбором — либо карьера в группе, либо отношения с Томилиной. После этого влюбленные сделали вид, что расстались. Асимову и Томилиной приходилось настолько тщательно скрывать отношения, что о романе долгое время не знали ни другие солисты, ни даже родители влюбленных, передает StarHit.

Алибасов сейчас восстанавливается в Калининграде после нескольких переломов. Сын продюсера говорил, что ему приходится тратить на здоровье 73-летнего отца от 300 до 500 тысяч рублей в месяц.

алибасов на-на асимов
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