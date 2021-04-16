Российские ученые приступили к созданию летающего автомобиля «Циклокар»

Москва, 16 апреля. Российский Фонд перспективных исследований приступил к разработке инновационного аэромобиля с циклическими движителями «Циклокар».

Устройство будет рассчитано на перевозку шести человек. «Циклокар» полностью оснащен электрической силовой установкой, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда.

Первый полет запланирован на 2022 год. Машина сможет поднимать 600 килограмм груза. Головным исполнителем проекта стал Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук.

В фонде добавили, что управлять разработкой будет не сложнее, чем современным автомобилем. Пилотировать его можно из кабины, через гаджет по сети или из наземного пункта управления.

Ранее ученые МГУ обнаружили аннигиляционную линию от черных дыр. Открытие российских исследователей приблизило к пониманию того, как устроен мир вокруг нас.