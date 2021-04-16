Высказывание Соболь о «нормальных людях» может оскорбить 97% россиян

Называя «нормальными» только своих единомышленников, Любовь Соболь намеренно оскорбляет россиян, не разделяющих позицию команды Алексея Навального. По мнению Владимира Шаповалова, Соболь ошибочно считает, что такая тактика приведет ее к успеху.

Накануне, 14 апреля, на странице юриста ФБК (признан иностранным агентом) в Twitter появилась публикация, в которой Соболь рассказала о том, что многие соседи ее поддерживают и желают удачи в преддверии судебного заседания по делу о незаконном проникновении в чужое жилище. При этом соратница Навального добавила, что таких «нормальных» людей много и поэтому они смогут победить.

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Комментируя высказывание Соболь в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что в ее словах нет ничего удивительного, потому что для нее это стандартный стиль поведения. По мнению политолога, действия юриста ФБК, которые привели ее на скамью подсудимых, являются намеренно оскорбительными и вызывающими по отношению к частным лицам. Прибавив к этому поведение в зале судебных заседаний, становится очевидно, что Соболь и понятие этики совершенно несовместимы.

«К сожалению, эта дама не отличается высокой культурой поведения, и мне кажется, она намеренно делает все, чтобы оскорбить инакомыслящих. В принципе, все, что она делает всегда, — это скандал, это намеренное девиантное поведение, оскорбительное поведение в отношении других людей. И почему-то, по какой-то причине Любовь Соболь считает, что эта тактика приведет ее к успеху. Но, конечно, для нормального участия в общественно-политическом процессе такого рода поведение является неприемлемым», — считает Шаповалов.

Примечательно, что рейтинг доверия к Алексею Навальному среди россиян в конце 2020 года составил лишь 3%. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Соответственно, 97% граждан страны не входят в число единомышленников оппозиционера и его команды, и всех этих россиян, по сути, ближайшие соратники основателя ФБК, как отметил Шаповалов, не считают за людей.

«Фактически те оскорбления, которые мы слышим и наблюдаем, тот троллинг и буллинг, который идет посредством социальных сетей, свидетельствуют о том, что, действительно, к подавляющему большинству россиян, то есть к тем, кто не является, так сказать, их группой поддержки, они относятся негативно», — подчеркнул собеседник агентства.

Он также добавил, что и к своим «рядовым» сторонникам члены команды Навального не проявляют уважительного отношения, несмотря на все заявления и обещания. По словам политолога, единомышленники оппозиционера используются в качестве «расходного материала» для достижения целей, поставленных самим Навальным. В качестве примера Шаповалов привел обещания представителей ФБК компенсировать своим сторонникам судебные расходы после задержаний и арестов на незаконных уличных акциях, но все они оказались невыполненными.

Напомним, Мировой суд в Москве постановил назначить Любови Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у осужденной несовершеннолетней дочери.