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Высказывание Соболь о «нормальных людях» может оскорбить 97% россиян
slovodel.com  / 
Общество

Высказывание Соболь о «нормальных людях» может оскорбить 97% россиян

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 10:56
Комментируя высказывание Соболь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что в ее словах нет ничего удивительного, потому что для нее это стандартный стиль поведения.

Называя «нормальными» только своих единомышленников, Любовь Соболь намеренно оскорбляет россиян, не разделяющих позицию команды Алексея Навального. По мнению Владимира Шаповалова, Соболь ошибочно считает, что такая тактика приведет ее к успеху.

Накануне, 14 апреля, на странице юриста ФБК (признан иностранным агентом) в Twitter появилась публикация, в которой Соболь рассказала о том, что многие соседи ее поддерживают и желают удачи в преддверии судебного заседания по делу о незаконном проникновении в чужое жилище. При этом соратница Навального добавила, что таких «нормальных» людей много и поэтому они смогут победить.

Высказывание Соболь о «нормальных людях» может оскорбить 97% россиян
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Комментируя высказывание Соболь в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что в ее словах нет ничего удивительного, потому что для нее это стандартный стиль поведения. По мнению политолога, действия юриста ФБК, которые привели ее на скамью подсудимых, являются намеренно оскорбительными и вызывающими по отношению к частным лицам. Прибавив к этому поведение в зале судебных заседаний, становится очевидно, что Соболь и понятие этики совершенно несовместимы.

«К сожалению, эта дама не отличается высокой культурой поведения, и мне кажется, она намеренно делает все, чтобы оскорбить инакомыслящих. В принципе, все, что она делает всегда, — это скандал, это намеренное девиантное поведение, оскорбительное поведение в отношении других людей. И почему-то, по какой-то причине Любовь Соболь считает, что эта тактика приведет ее к успеху. Но, конечно, для нормального участия в общественно-политическом процессе такого рода поведение является неприемлемым», — считает Шаповалов.

Примечательно, что рейтинг доверия к Алексею Навальному среди россиян в конце 2020 года составил лишь 3%. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Соответственно, 97% граждан страны не входят в число единомышленников оппозиционера и его команды, и всех этих россиян, по сути, ближайшие соратники основателя ФБК, как отметил Шаповалов, не считают за людей.

«Фактически те оскорбления, которые мы слышим и наблюдаем, тот троллинг и буллинг, который идет посредством социальных сетей, свидетельствуют о том, что, действительно, к подавляющему большинству россиян, то есть к тем, кто не является, так сказать, их группой поддержки, они относятся негативно», — подчеркнул собеседник агентства.

Он также добавил, что и к своим «рядовым» сторонникам члены команды Навального не проявляют уважительного отношения, несмотря на все заявления и обещания. По словам политолога, единомышленники оппозиционера используются в качестве «расходного материала» для достижения целей, поставленных самим Навальным. В качестве примера Шаповалов привел обещания представителей ФБК компенсировать своим сторонникам судебные расходы после задержаний и арестов на незаконных уличных акциях, но все они оказались невыполненными.

Напомним, Мировой суд в Москве постановил назначить Любови Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у осужденной несовершеннолетней дочери.

навальный фбк соболь
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