Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 11:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:29
Политика
Политолог Кедми поставил Прибалтику на место из-за антироссийских выпадов
11:29
Экономика
Рост инфляции зафиксирован в Ленинградской области
11:27
Армия
Шойгу рассказал, за какие военные операции получил звание Героя России
11:26
Политика
Нарышкин назвал антироссийские санкции США непродуманным шагом
11:23
Политика
Британский посол в РФ прибыла в МИД на Смоленской площади
11:20
Политика
Изгнанный из РФ Ковтун выдал свое местонахождение вопросом в Сети
11:19
Происшествия
Замглавы департамента экономики мэрии Москвы могут заключить под стражу
11:17
Спорт
Британский журналист резко высказался о форме российских спортсменов для Олимпиады в Токио
11:16
Шоу-бизнес
Победитель первой «Маски» Анатолий Цой ответил на вопрос о стоимости участия в шоу
11:15
Общество
Новая программа прямых полетов «Аэрофлота» свяжет регионы с югом России
11:15
Политика
Украина арестовала российские самолеты, но кое-что упустила
11:14
Общество
В России заразились коронавирусом еще 8995 человек
11:13
Происшествия
Молодой сотрудник столичного отеля едва не погиб от рук буйного коллеги
11:12
Армия
В Вашингтоне объяснили причины вывода войск США из Афганистана
11:11
Шоу-бизнес
Якубович раскрыл, сколько его внучка получает в «Макдоналдсе»
11:08
Экономика
Самозанятым россиянам чаще всего отказывают в ипотеке
11:05
Общество
Греция планирует отменить карантин для туристов с 14 мая
11:04
Происшествия
В Тюмени несколько прогулочных судна оторвались от пирса из-за ледохода
10:58
Происшествия
Погибший в ДТП с бензовозом под Волгоградом накануне отпраздновал 29-летие
10:57
Россия
Роструд напомнил россиянам график отдыха на майские праздники
Все новости
В Баренцевом море обнаружена затопленная в годы ВОВ советская подлодка «Катюша»
Невские Новости  /  Надежда Дроздова
Армия

В Баренцевом море обнаружена затопленная в годы ВОВ советская подлодка «Катюша»

Экспедиция Северного флота РФ и Русского географического общества обнаружила затопленную в Баренцевом море в ходе Великой Отечественной войны подлодку «Катюша».

Москва, 16 апреля. Экспедиция Северного флота РФ и Русского географического общества обнаружила затопленную в Баренцевом море в ходе Великой Отечественной войны подлодку «Катюша».

В сообщении отмечается, что судно тылового обеспечения «Эльбрус» провело инструментальную оценку рельефа дна. Это позволило подтвердить нахождение в пределах немецкого минного заграждения «Бантос-А» подводной лодки типа «К» или «Катюша».

Установлено также, что корпус субмарины разрушен на три части. По предварительным данным, причиной гибели подлодки стал «подрыв на немецкой мине с последующей детонацией собственного боезапаса».

Участники экспедиции собираются установить тактический номер подводной лодки. Отмечается, что сейчас ее идентификация осложняется тем, что она опутана большим количеством рыболовных сетей.

Пока классификация производилась по размерениям корпуса и отдельным незакрытым ими элементам — антенне радиосвязи, шпигатам на корпусе, а также внутренним устройствам.

Напомним, что 1 апреля в России стартовала сезонная экспедиция «Север‑2021» для мониторинга экологии Арктики. Специалисты ААНИ отправились на научный стационар «Ледовая база Мыс Баранова».

северный флот подлодка вов
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Армия / В Баренцевом море обнаружена затопленная в годы ВОВ советская подлодка «Катюша»
Рейтинг@Mail.ru