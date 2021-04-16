В Баренцевом море обнаружена затопленная в годы ВОВ советская подлодка «Катюша»

Москва, 16 апреля. Экспедиция Северного флота РФ и Русского географического общества обнаружила затопленную в Баренцевом море в ходе Великой Отечественной войны подлодку «Катюша».

В сообщении отмечается, что судно тылового обеспечения «Эльбрус» провело инструментальную оценку рельефа дна. Это позволило подтвердить нахождение в пределах немецкого минного заграждения «Бантос-А» подводной лодки типа «К» или «Катюша».

Установлено также, что корпус субмарины разрушен на три части. По предварительным данным, причиной гибели подлодки стал «подрыв на немецкой мине с последующей детонацией собственного боезапаса».

Участники экспедиции собираются установить тактический номер подводной лодки. Отмечается, что сейчас ее идентификация осложняется тем, что она опутана большим количеством рыболовных сетей.

Пока классификация производилась по размерениям корпуса и отдельным незакрытым ими элементам — антенне радиосвязи, шпигатам на корпусе, а также внутренним устройствам.

Напомним, что 1 апреля в России стартовала сезонная экспедиция «Север‑2021» для мониторинга экологии Арктики. Специалисты ААНИ отправились на научный стационар «Ледовая база Мыс Баранова».