Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 11:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:29
Политика
Политолог Кедми поставил Прибалтику на место из-за антироссийских выпадов
11:29
Экономика
Рост инфляции зафиксирован в Ленинградской области
11:27
Армия
Шойгу рассказал, за какие военные операции получил звание Героя России
11:26
Политика
Нарышкин назвал антироссийские санкции США непродуманным шагом
11:23
Политика
Британский посол в РФ прибыла в МИД на Смоленской площади
11:20
Политика
Изгнанный из РФ Ковтун выдал свое местонахождение вопросом в Сети
11:19
Происшествия
Замглавы департамента экономики мэрии Москвы могут заключить под стражу
11:17
Спорт
Британский журналист резко высказался о форме российских спортсменов для Олимпиады в Токио
11:16
Шоу-бизнес
Победитель первой «Маски» Анатолий Цой ответил на вопрос о стоимости участия в шоу
11:15
Общество
Новая программа прямых полетов «Аэрофлота» свяжет регионы с югом России
11:15
Политика
Украина арестовала российские самолеты, но кое-что упустила
11:14
Общество
В России заразились коронавирусом еще 8995 человек
11:13
Происшествия
Молодой сотрудник столичного отеля едва не погиб от рук буйного коллеги
11:12
Армия
В Вашингтоне объяснили причины вывода войск США из Афганистана
11:11
Шоу-бизнес
Якубович раскрыл, сколько его внучка получает в «Макдоналдсе»
11:08
Экономика
Самозанятым россиянам чаще всего отказывают в ипотеке
11:05
Общество
Греция планирует отменить карантин для туристов с 14 мая
11:04
Происшествия
В Тюмени несколько прогулочных судна оторвались от пирса из-за ледохода
10:58
Происшествия
Погибший в ДТП с бензовозом под Волгоградом накануне отпраздновал 29-летие
10:57
Россия
Роструд напомнил россиянам график отдыха на майские праздники
Все новости
Синоптик пообещал теплый май в российских регионах
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко
Общество

Синоптик пообещал теплый май в российских регионах

Жителей большинства российских регионов ожидает теплый май. О таком прогнозе на последний месяц весны рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Москва, 16 апреля. Жителей большинства российских регионов ожидает теплый май. О таком прогнозе на последний месяц весны рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, до нормы погода не дотянет на юге страны: в Ростовской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях и на Северном Кавказе. На этой территории температурный фон будет держаться в пределах +19...+24 градусов, передает «Российская газета».

В средней полосе России погодные условия будут выше климатической нормы примерно на градус, поэтому в дневное время ожидается температура выше +20 градусов. В Якутии и на востоке Таймыра последний весенний месяц прогнозируется теплее обычного: днем воздух может прогреваться до +10 градусов.

Паршина ранее рассказала о возвращении ночных заморозков в Московский регион. Столичных жителей на следующей неделе ожидают минусовые температуры.

Кроме того, накануне в Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». На это повлияло усиление ветра до 15 метров в секунду.

погода тепло май
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Общество / Синоптик пообещал теплый май в российских регионах
Рейтинг@Mail.ru