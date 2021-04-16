Синоптик пообещал теплый май в российских регионах

Москва, 16 апреля. Жителей большинства российских регионов ожидает теплый май. О таком прогнозе на последний месяц весны рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, до нормы погода не дотянет на юге страны: в Ростовской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях и на Северном Кавказе. На этой территории температурный фон будет держаться в пределах +19...+24 градусов, передает «Российская газета».

В средней полосе России погодные условия будут выше климатической нормы примерно на градус, поэтому в дневное время ожидается температура выше +20 градусов. В Якутии и на востоке Таймыра последний весенний месяц прогнозируется теплее обычного: днем воздух может прогреваться до +10 градусов.

Паршина ранее рассказала о возвращении ночных заморозков в Московский регион. Столичных жителей на следующей неделе ожидают минусовые температуры.

Кроме того, накануне в Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». На это повлияло усиление ветра до 15 метров в секунду.