Мишустин заявил об успехах России в борьбе с пандемией коронавируса

Москва, 16 апреля. Россия справляется со сложностями, вызванными пандемией коронавируса, гораздо успешнее, чем другие страны.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что распространение коронавирусной инфекции стало серьезным испытанием для системы здравоохранения не только России, но и всего мира.

«России удается справляться с этими сложностями успешнее других стран», — подчеркнул глава Кабмина РФ.

Достижению такого результата поспособствовали несколько факторов. Это произошло «во многом благодаря высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу» отечественных специалистов, заключил Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин поручил компенсировать российским туристам путевки за прошлый год. Станет возможным вернуть деньги за несостоявшиеся путешествия в случае приобретения тура до 31 марта 2020 года включительно.