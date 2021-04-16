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Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧМ
Global Look Press  /  Дмитрий Голубович/Global Look Press
Спорт

Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧМ

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 10:35
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира в Японии.

Осака, 16 апреля. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира в Японии.

Первое место после короткой программы на командном первенстве планеты занимают Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они вышли на лед последними и получили от судей 73,77 балла.

На второй строчке после короткой программы располагаются итальянские фигуристы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. Японцы Рику Миура и Рюити Кихара занимают третье место. Командный чемпионат мира проходит в Японии с 15 по 18 апреля.

Ранее сборная России возглавила общий зачет ЧМ в Осаке после первого дня соревнований. На второй позиции оказались фигуристы из США, следом за ними расположились японские спортсмены.

чм осака фигурное катание Галлямов мишина
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