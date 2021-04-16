Независимые автосервисы просят защиты от иностранного влияния и монополии дилеров

Союз автосервисов объявил о необходимости защитить отрасль авторемонта от монополизации и иностранного вмешательства.

«Союз автосервисов вошел в состав рабочей группы Роспотребнадзора, которая рассмотрит изменения в постановление Правительства РФ №290 в части техобслуживания и ремонта колесных транспортных средств. Если мы не займемся шлифовкой законодательства, то за нас это сделают представители иностранных компаний, — заявил в эксклюзивном видеоинтервью ФАН член правления организации Дмитрий Даньшов. — Мы лишимся и техобразования и целой отрасли, которая сейчас успешно обслуживает автомобили. Допустить этого нельзя».

По данным Автостата, независимые станции техобслуживания (НСТО) занимают больше половины рынка авторемонта в стране и приносят экономике страны 350 млрд рублей в год.

«Есть ли потенциал у рынка независимых сервисов? С точки зрения общего количества независимых сервисов на 10 тысяч машин их среднее количество совпадает с европейским, — сказал гендиректор аналитического агентства «GiPA Россия» Виталий Кравец. — Несмотря на кризис, франшизные сети развиваются. Есть компания, которая выросла больше, чем на 50 станций за прошлый год».

Сегодня в отрасли работают 1,8 млн человек, подчеркнул Дмитрий Даньшов. Специалисты по ремонту двигателей, трансмиссий, кузовные специалисты, диагносты представляют собой техническую элиту страны, которая, по его словам, находится под угрозой. Зампредседателя платформы «Технологии технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования» Евразийской экономической комиссии рассказал о негативном иностранном влиянии Ассоциации европейского бизнеса на процесс законодательного урегулировании отрасли и нечестной конкурентной борьбе со стороны автосборочных заводов и дилеров.

«У дилеров закрылось порядка 300 станций по России за последние два года. Естественный шаг — расчистить рынок и создать ситуацию, близкую к монополии. Для этого нужно создать правовую коллизию: законодательно ограничить доступ всех НСТО к технической информации производителя и прописать в правилах Роспотребнадзора, что обслуживать можно только, основываясь на этой документации, — сказал собеседник ФАН. — Информацию не давать, но спрашивать за работу без этой информации, чтобы все НСТО оказались вне закона».

Дилерам не важен ремонт, их задача продать новую машину, качественный ремонт и срок службы техники нужен автовладельцу, подчеркнул инженер.

Подробнее о том, какие меры по спасению отрасли собираются предпринять общественники, а также о грядущих изменениях в постановление Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. N 290 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» смотрите в видеоинтервью ФАН.

Напомним, владельцы независимых автосервисов требуют принять закон о так называемом праве на ремонт — предоставить производителями доступ к информации по ремонту и обслуживанию автомобилей, ориентируясь на Регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 715/2009.

В конце лета прошлого года автомобилисты и владельцы автосервисов потребовали отозвать технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), изменения в который одобрила Евразийская экономическая комиссия. В результате авторы нашумевших поправок в техрегламент согласились пересмотреть запрет на старые запчасти.