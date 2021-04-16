Минфин США сообщил о сокращении вложений России в американский госдолг

Вашингтон, 16 апреля. Россия в феврале 2021 года сократила объем вложений в государственные ценные бумаги США с 6,145 до 5,756 млрд долларов, следует из данных Минфина США.

В то же время доля долгосрочных облигаций уменьшилась почти в девять раз — до 306 млн долларов вместо 2,7 млрд месяцем ранее. Доля краткосрочных облигаций составила 5,45 млрд, а в январе — 3,4 млрд.

Москва начала резко снижать объем вложений в американский госдолг весной 2018 года. В частности, в апреле показатель снизился с 96 до 48,7 млрд долларов. В августе 2019 года РФ впервые с февраля нарастила вложения в госбумаги США до 9,3 млрд долларов. В марте прошлого года было зафиксировано снижение объема вложений более чем в три раза относительно февраля — с 12,58 до 3,85 млрд долларов.

Самым крупным держателем американских гособлигаций в январе осталась Япония — 1,25 трлн долларов. Второе место занимает Китай, уровень его вложений равен 1,1 трлн долларов.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко ранее рассказал, какие государства являются крупнейшими держателями российского госдолга.