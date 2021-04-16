Елизавета II приказала принцам Уильяму и Гарри идти порознь за гробом деда

Лондон, 16 апреля. Королева Елизавета II приказала внукам, принцам Гарри и Уильяму, идти порознь во время похоронной процессии 17 апреля, когда британцы простятся с герцогом Эдинбургским Филиппом.

Траурная церемония расписана по минутам. Она пройдет в Букингемском дворце, из-за ограничений на фоне пандемии на ней будут присутствовать только члены монаршей семьи.

Журналистам стало известно, что Елизавета II приказала принцу Уильяму и принцу Гарри идти порознь в очереди за гробом деда. Братьев будет разделять кузен Питер Филлипс. Затем, когда гроб с телом принца Филиппа перенесут в часовню, герцог Сассекский Гарри будет идти позади старшего брата.

«Стало известно, что королева будет шествовать в похоронном кортеже на государственном «Бентли». Гарри не будет идти рядом с Уильямом…Герцог Кембриджский и герцог Сассекский <…> будут разделены кузеном Питером Филлипсом, когда они пройдут в очереди за гробом своего деда. Когда гроб перенесут в часовню, Уильям будет двигаться впереди брата», — сообщает Daily Mail.

Global Look Press / Rota

Возможно, это решение принято во избежание развития конфликта между братьями, которые впервые спустя долгое время увидятся на похоронах деда. Их отношения заметно ухудшились после скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл журналистке Опре Уинфри.

Недавно Букингемский дворец огласил список приглашенных на похороны мужа Елизаветы II. Изначально планировали позвать 800 человек, но из-за коронавируса список сократили до 30 персон.