Елизавета II приказала принцам Уильяму и Гарри идти порознь за гробом деда

Лондон, 16 апреля. Королева Елизавета II приказала внукам, принцам Гарри и Уильяму, идти порознь во время похоронной процессии 17 апреля, когда британцы простятся с герцогом Эдинбургским Филиппом.
Траурная церемония расписана по минутам. Она пройдет в Букингемском дворце, из-за ограничений на фоне пандемии на ней будут присутствовать только члены монаршей семьи.
Журналистам стало известно, что Елизавета II приказала принцу Уильяму и принцу Гарри идти порознь в очереди за гробом деда. Братьев будет разделять кузен Питер Филлипс. Затем, когда гроб с телом принца Филиппа перенесут в часовню, герцог Сассекский Гарри будет идти позади старшего брата.
«Стало известно, что королева будет шествовать в похоронном кортеже на государственном «Бентли». Гарри не будет идти рядом с Уильямом…Герцог Кембриджский и герцог Сассекский <…> будут разделены кузеном Питером Филлипсом, когда они пройдут в очереди за гробом своего деда. Когда гроб перенесут в часовню, Уильям будет двигаться впереди брата», — сообщает Daily Mail.
Возможно, это решение принято во избежание развития конфликта между братьями, которые впервые спустя долгое время увидятся на похоронах деда. Их отношения заметно ухудшились после скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл журналистке Опре Уинфри.
Недавно Букингемский дворец огласил список приглашенных на похороны мужа Елизаветы II. Изначально планировали позвать 800 человек, но из-за коронавируса список сократили до 30 персон.