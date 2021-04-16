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Троих астраханцев осудят за похищение бизнесмена и вымогательство
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина
Происшествия

Троих астраханцев осудят за похищение бизнесмена и вымогательство

В Астраханской области трое злоумышленников предстанут перед судом, а организатора преступления объявили в международный розыск.

Астрахань, 16 апреля. В Астраханской области трое злоумышленников предстанут перед судом, а организатора преступления объявили в международный розыск.

По версии следствия, в августе прошлого года участники ОПГ недалеко от административного здания на улице Латышева похитили местного бизнесмена, вывезли его на остров возле села Яксатово, где сутки держали в палатке со связанными руками и мешком на голове. Злоумышленники угрожали похищенному расправится с ним и его семьей, если тот не передаст им 2,5 млн долларов, но позже снизили сумму до 100 млн рублей.

Мужчина сумел убедить преступников, что собрать необходимую сумму может только он сам. После этого его отпустили за деньгами. Предприниматель сразу обратился в правоохранительные органы, сообщают в СУ СК РФ по Астраханской области. По месту жительства всех участников преступной группы следователи провели 18 обысков. Сотрудники ведомства обнаружили конспиративные средства связи, огнестрельное и холодное оружие, а также палатку.

Уголовные дела возбудили по статьям УК РФ «Похищение группой лиц по предварительному сговору» и «Вымогательство». Производства направлены в суд на рассмотрение.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники уголовного розыска МВД задержали похитителей иностранного гражданина. Злоумышленники требовали выкуп в размере 1,2 млн рублей.

похищение вымогательство астраханская область
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