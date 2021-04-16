ФАН публикует список погибших в ДТП с бензовозом под Волгоградом

Волгоград, 16 апреля. Три человека погибли в аварии с бензовозом в Калачевском районе. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует список погибших.

Трагический инцидент произошел на участке трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский, где проводятся ремонтные работы. По предварительным данным, фура затормозила у светофора, следом за ней встала «Лада Калина», а затем автовоз. В итоге группу авто протаранил попутный грузовик MAN.

От полученных травм скончались 29-летний Василий П. и 27-летняя Юлия П., которые находились в салоне отечественной легковушки, а также водитель MAN, Холкин А. Травмы получил трехлетний Матвей П., пассажир «Лады», его доставили в больницу. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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