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Россиянам сообщили о возможном продлении пандемии еще на два года
pixabay.com
Общество

Россиянам сообщили о возможном продлении пандемии еще на два года

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 10:28
Свободный доступ к неограниченному количеству вакцин от COVID-19 есть далеко не у всех стран. Это может продлить пандемию вплоть до 2023 года.

Лондон, 16 апреля. Свободный доступ к неограниченному количеству вакцин от COVID-19 есть далеко не у всех стран. Это может продлить пандемию вплоть до 2023 года.

Сейчас развитые страны закупают вакцины в три-четыре раза больше численности населения. При этом развивающиеся страны практически не получают необходимые препараты. Это грозит появлением новых мутаций и значительным замедлением скорости борьбы с инфекцией, сообщили аналитики американо-британской консалтинговой компании IHS Markit.

Некоторые факторы могут оказать влияние на распространение коронавируса. Например, предполагаемый запрет экспорта вакцин из Европейского союза из-за конфликта с Великобританией, которая не произвела экспорт препарата в другие государства. Что касается США, то количество приобретенных ими вакцин в четыре раза превышает население страны. Индия приостановила производство препарата AstraZeneca, и это привело к его дефициту.

Ранее в МИД РФ рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на мировую экономику. По словам заместителя главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Вершина, современное положение говорит о крупнейшем глобальном кризисе со времен Второй мировой войны.

здоровье вакцинация аналитики коронавирус
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