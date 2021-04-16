Военнослужащие 58-й армии ЮВО прибыли в Крым для учений на полигоне Опук

Симферополь, 16 апреля. Соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-боевые задачи на полигоне Опук в Крыму.

В сообщении пресс-службы ЮВО говорится, что военнослужащие продемонстрировали способность решения задач в составе тактических групп в ходе двусторонних тактических маневров.

Действия командного состава объединения на полевом пункте управления оценил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников. Он отметил эффективность нешаблонных подходов при формировании тактических групп под конкретные задачи.

Напомним, что части и соединения 58-ой общевойсковой армии дислоцируются в республиках Северного Кавказа. Штаб армии расположен во Владикавказе.

Ранее сообщалось, что артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) провели ночную тренировку в рамках подготовки к международному конкурсу АрМИ-2021.