Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 11:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:29
Экономика
Рост инфляции зафиксирован в Ленинградской области
11:27
Армия
Шойгу рассказал, за какие военные операции получил звание Героя России
11:26
Политика
Нарышкин назвал антироссийские санкции США непродуманным шагом
11:23
Политика
Британский посол в РФ прибыла в МИД на Смоленской площади
11:20
Политика
Изгнанный из РФ Ковтун выдал свое местонахождение вопросом в Сети
11:19
Происшествия
Замглавы департамента экономики мэрии Москвы могут заключить под стражу
11:17
Спорт
Британский журналист резко высказался о форме российских спортсменов для Олимпиады в Токио
11:16
Шоу-бизнес
Победитель первой «Маски» Анатолий Цой ответил на вопрос о стоимости участия в шоу
11:15
Общество
Новая программа прямых полетов «Аэрофлота» свяжет регионы с югом России
11:15
Политика
Украина арестовала российские самолеты, но кое-что упустила
11:14
Общество
В России заразились коронавирусом еще 8995 человек
11:13
Происшествия
Молодой сотрудник столичного отеля едва не погиб от рук буйного коллеги
11:12
Армия
В Вашингтоне объяснили причины вывода войск США из Афганистана
11:11
Шоу-бизнес
Якубович раскрыл, сколько его внучка получает в «Макдоналдсе»
11:08
Экономика
Самозанятым россиянам чаще всего отказывают в ипотеке
11:05
Общество
Греция планирует отменить карантин для туристов с 14 мая
11:04
Происшествия
В Тюмени несколько прогулочных судна оторвались от пирса из-за ледохода
10:58
Происшествия
Погибший в ДТП с бензовозом под Волгоградом накануне отпраздновал 29-летие
10:57
Россия
Роструд напомнил россиянам график отдыха на майские праздники
10:55
Общество
Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян
Все новости
Военнослужащие 58-й армии ЮВО прибыли в Крым для учений на полигоне Опук
mil.ru/Пресс-служба Минобороны РФ
Армия

Военнослужащие 58-й армии ЮВО прибыли в Крым для учений на полигоне Опук

Соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-боевые задачи на полигоне Опук в Крыму.

Симферополь, 16 апреля. Соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-боевые задачи на полигоне Опук в Крыму.

В сообщении пресс-службы ЮВО говорится, что военнослужащие продемонстрировали способность решения задач в составе тактических групп в ходе двусторонних тактических маневров.

Действия командного состава объединения на полевом пункте управления оценил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников. Он отметил эффективность нешаблонных подходов при формировании тактических групп под конкретные задачи.

Напомним, что части и соединения 58-ой общевойсковой армии дислоцируются в республиках Северного Кавказа. Штаб армии расположен во Владикавказе.

Ранее сообщалось, что артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) провели ночную тренировку в рамках подготовки к международному конкурсу АрМИ-2021.

крым юво уения
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Армия / Военнослужащие 58-й армии ЮВО прибыли в Крым для учений на полигоне Опук
Рейтинг@Mail.ru