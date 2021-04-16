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Украина арестовала российские самолеты, но кое-что упустила
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Политика

Украина арестовала российские самолеты, но кое-что упустила

Причиной ареста стала полетная программа в Симферополь.

Москва, 16 апреля. Решение Украины арестовать российские пассажирские самолеты признано неправомерным. Об этом заявила эксперт по международному праву, адвокат Мария Ярмуш. Подробнее — в материале «ПолитПазл».

Украинский суд заочно наложил арест на 12 авиалайнеров одной из российских авиакомпаний. Причиной такого мероприятия стала их полетная программа в Симферополь. Соответствующая информация была обнародована на странице в Facebook прокуратуры Крыма и Севастополя, входящей в систему Генпрокуратуры Украины. Название авиакомпании при этом так и не сообщили. Известно лишь то, что в ее флоте присутствовали воздушные суда Airbus и Boeing и с 2019 года ее силами осуществлялась перевозка пассажиров с так называемым «нарушением международного и украинского законодательства».

Ярмуш, выступая в эфире радио Sputnik, заявила, что желание Украины арестовать российские самолеты является совершенно неправомерным. При этом практически реализовать данное решение не представляется возможным. Единственный вариант, позволяющий Киеву исполнить свои желания, — посадка самолетов российской авиакомпании на территории Украины.

«На территории Российской Федерации — понятно, нет. Но и на территории третьих стран исполнить решения украинских судов очень проблематично в связи с тем, что у Украины очень мало двусторонних соглашений о взаимном признании исполнения судебных решений по гражданским, арбитражным делам и так далее. Очевидно, что решение украинского суда является не более чем пиар-ходом», — объяснила Мария Ярмуш.

Ранее сообщалось, как подобные действия регулируются Вашингтоном. В качестве примера приводится уголовное дело, возбужденное в отношении украинца, осуществляющего перевозки своих соотечественников в Россию.

украина провокация авиация посадка
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