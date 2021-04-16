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Стало известно, на что россияне копят деньги
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat
Экономика

Стало известно, на что россияне копят деньги

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, для каких целей жители Российской Федерации обычно накапливают денежные сбережения.

Москва, 16 апреля. Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, для каких целей жители Российской Федерации обычно накапливают денежные сбережения.

Эксперты провели опрос среди экономически активных россиян старше 18 лет, которые имеют личные накопления. В среднем в пользу сбережений у граждан уходит 17% их доходов. 28% респондентов накапливают деньги на случай потери всех источников доходов, сообщает портал.

«Копят на путешествия, недвижимость и будущее детей по 19% респондентов», — выяснили аналитики.

Более 10% россиян откладывают средства на ремонт, а о будущей пенсии, как и о создании пассивных источников дохода, беспокоятся по 9% участников опроса. При этом российские мужчины чаще женщин копят на будущее своих детей (20% и 17% соответственно). Однако россиянки больше думают о путешествиях — на эту цель создаются сбережения у 23% из них (15% среди мужчин).

Сотрудники SuperJob ранее выяснили, сколько россиян готовы получать «серую» заработную плату. Среди респондентов таких граждан оказалось 36%, пишет ФАН.

Экономист Дмитрий Прокофьев указывал на большую разницу в уровне потребления столицы и регионов, которая никуда не делась и не денется. Средний россиянин формально живет на 350–370 долларов в месяц, приводит его слова INFOX.

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