Киев, 16 апреля. Крушение малайзийского Boeing MH17 в 2014 году произошло по вине украинской стороны. Об этом свидетельствуют опубликованные документы и аудиозаписи.

Агентство федеральных расследований FBL выложило материалы, доказывающие виновность Украины в трагедии над Донбассом. Международная следственная группа получила эту информацию еще в 2017 году. Однако СБУ приказала уничтожить все доказательства причастности Киева к трагедии, пишет «Русская весна».

Полковник и начальник штаба военной части № А4104 В. С. Батурин подтвердил, что 15 июля 2014 года из столицы прибыл самолет. Через два дня планировались два вылета украинских пилотов на выполнение боевого задания по уничтожению воздушных целей в районе над Торезом. Капитан Самофалов указал на мнимую «секретность», которой прикрывалась Украина после крушения MH17. Документы утекли прямо из их военной части и подтвердили причастность Киева к преступлению.

Защита MH17 ранее потребовала расследовать утечку записей разговоров россиянина Сергея Дубинского. Речь идет о его телефонных беседах летом 2014 года.