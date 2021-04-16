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Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Global Look Press  /  Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com
1911
Политика

Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 10:19
Крушение малайзийского Boeing MH17 в 2014 году произошло по вине украинской стороны. Об этом свидетельствуют опубликованные документы и аудиозаписи.

Киев, 16 апреля. Крушение малайзийского Boeing MH17 в 2014 году произошло по вине украинской стороны. Об этом свидетельствуют опубликованные документы и аудиозаписи.

Агентство федеральных расследований FBL выложило материалы, доказывающие виновность Украины в трагедии над Донбассом. Международная следственная группа получила эту информацию еще в 2017 году. Однако СБУ приказала уничтожить все доказательства причастности Киева к трагедии, пишет «Русская весна».

Полковник и начальник штаба военной части № А4104 В. С. Батурин подтвердил, что 15 июля 2014 года из столицы прибыл самолет. Через два дня планировались два вылета украинских пилотов на выполнение боевого задания по уничтожению воздушных целей в районе над Торезом. Капитан Самофалов указал на мнимую «секретность», которой прикрывалась Украина после крушения MH17. Документы утекли прямо из их военной части и подтвердили причастность Киева к преступлению.

Защита MH17 ранее потребовала расследовать утечку записей разговоров россиянина Сергея Дубинского. Речь идет о его телефонных беседах летом 2014 года.

Украина расследование mh17
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