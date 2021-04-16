Нарисовавшая свое убийство девочка погибла от издевательств родителей

Гонконг, 16 апреля. Пятилетняя девочка нарисовала собственную смерть, а спустя несколько дней скончалась в больнице от многолетних пыток родителей.

Малышка годами терпела издевательства от отца и мачехи. Ее морили голодом, истязали и били о потолок, подбрасывая вверх. В январе 2018 года девочку привезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили на ее теле более 130 ран, многие были нанесены ножницами и палками.

Спасти жизнь маленькой пациентки не удалось. Вскрытие показало, что причиной смерти стала бактериальная инфекция, с которой ее иммунная система не справилась из-за многолетнего физического насилия и плохого питания. Суд признал 29-летнего отца погибшей и его 30-летнюю супругу виновными в убийстве.

Незадолго до смерти девочка нарисовала картину, на которой изображена окровавленная комната. Ее приобщили к материалам дела. Кроме того, насилию подвергался и старший брат погибшей. Родителям и бабушке, которая проживала в том же доме, грозит пожизненный тюремный срок.

Житель Приморского края получил пожизненное заключение за убийства и попытку заживо сжечь трехлетнего ребенка. Малыша спасли соседи, а его мать скончалась от 27 ножевых ранений, сообщала Deita.