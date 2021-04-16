Цымбалюк-Романовскую раскритиковали за уборку на могиле Джигарханяна

Москва, 16 апреля. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская посетила Ваганьковское кладбище, чтобы убрать могилу режиссера Армена Джигарханяна от мусора. Пользователи Сети раскритиковали поступок.

Бывшая жена народного артиста СССР пришла в ужас от скопившегося мусора на могиле Джигарханяна, поэтому поспешила навести порядок в преддверии главного православного праздника — Пасхи. Это процесс засняли журналисты издания «Дни.ру».

Пианистка явилась на уборку в коротком черном платье с цветочным узором, меховой жилетке и темных балетках. Не обошлось и без фирменных локонов Цымбалюк-Романовской. Внешний вид светской львицы смутил подписчиков издания в Instagram. Они посчитали его неподходящим для такой работы. Экс-супругу режиссера обвинили в желании покрасоваться на камеру.

«В капроновых чулках пошла на кладбище, специально для видео, что ли?»; «Она с папарацци туда приехала? Чтобы показать, какая молодец, или я чего-то не поняла?»; «Показуха»; «Тоже не понимаю, зачем снимать?» — недоумевают пользователи соцсети.

Цымбалюк-Романовская ранее заявила, что вторая супруга Джигарханяна Татьяна Власова свела режиссера в могилу. Причиной, по ее словам, послужила месть.