Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 11:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:27
Армия
Шойгу рассказал, за какие военные операции получил звание Героя России
11:26
Политика
Нарышкин назвал антироссийские санкции США непродуманным шагом
11:23
Политика
Британский посол в РФ прибыла в МИД на Смоленской площади
11:20
Политика
Изгнанный из РФ Ковтун выдал свое местонахождение вопросом в Сети
11:19
Происшествия
Замглавы департамента экономики мэрии Москвы могут заключить под стражу
11:17
Спорт
Британский журналист резко высказался о форме российских спортсменов для Олимпиады в Токио
11:16
Шоу-бизнес
Победитель первой «Маски» Анатолий Цой ответил на вопрос о стоимости участия в шоу
11:15
Общество
Новая программа прямых полетов «Аэрофлота» свяжет регионы с югом России
11:15
Политика
Украина арестовала российские самолеты, но кое-что упустила
11:14
Общество
В России заразились коронавирусом еще 8995 человек
11:13
Происшествия
Молодой сотрудник столичного отеля едва не погиб от рук буйного коллеги
11:12
Армия
В Вашингтоне объяснили причины вывода войск США из Афганистана
11:11
Шоу-бизнес
Якубович раскрыл, сколько его внучка получает в «Макдоналдсе»
11:08
Экономика
Самозанятым россиянам чаще всего отказывают в ипотеке
11:05
Общество
Греция планирует отменить карантин для туристов с 14 мая
11:04
Происшествия
В Тюмени несколько прогулочных судна оторвались от пирса из-за ледохода
10:58
Происшествия
Погибший в ДТП с бензовозом под Волгоградом накануне отпраздновал 29-летие
10:57
Россия
Роструд напомнил россиянам график отдыха на майские праздники
10:55
Общество
Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян
10:52
Экономика
Российские компании получат больше средств на сдерживание стоимости бензина
Все новости
Цымбалюк-Романовскую раскритиковали за уборку на могиле Джигарханяна
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев
309
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовскую раскритиковали за уборку на могиле Джигарханяна

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская посетила Ваганьковское кладбище, чтобы убрать могилу режиссера Армена Джигарханяна от мусора. Пользователи Сети раскритиковали поступок.

Москва, 16 апреля. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская посетила Ваганьковское кладбище, чтобы убрать могилу режиссера Армена Джигарханяна от мусора. Пользователи Сети раскритиковали поступок.

Бывшая жена народного артиста СССР пришла в ужас от скопившегося мусора на могиле Джигарханяна, поэтому поспешила навести порядок в преддверии главного православного праздника — Пасхи. Это процесс засняли журналисты издания «Дни.ру».

Пианистка явилась на уборку в коротком черном платье с цветочным узором, меховой жилетке и темных балетках. Не обошлось и без фирменных локонов Цымбалюк-Романовской. Внешний вид светской львицы смутил подписчиков издания в Instagram. Они посчитали его неподходящим для такой работы. Экс-супругу режиссера обвинили в желании покрасоваться на камеру.

«В капроновых чулках пошла на кладбище, специально для видео, что ли?»;

«Она с папарацци туда приехала? Чтобы показать, какая молодец, или я чего-то не поняла?»;

«Показуха»;

«Тоже не понимаю, зачем снимать?» — недоумевают пользователи соцсети.

Цымбалюк-Романовская ранее заявила, что вторая супруга Джигарханяна Татьяна Власова свела режиссера в могилу. Причиной, по ее словам, послужила месть.

кладбище джигарханян цымбалюк-романовская
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Цымбалюк-Романовскую раскритиковали за уборку на могиле Джигарханяна
Рейтинг@Mail.ru