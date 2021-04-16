Sohu: неожиданный маневр ВМФ РФ обернулся фиаско для американских военных

, 16 апреля. Американские военные, наблюдавшие за одной из российских военно-морских баз на севере, не уследили за подводной лодкой, которая внезапно исчезла из их поля зрения.

Пентагон беспокоится усилением военной активности России в Арктике и потому внимательно следит за всеми российскими северными военно-морскими базами. Иногда российские подводные лодки устраивают трюки, буквально исчезая из-под носа у американцев. Об одном из таких эпизодов китайские эксперты рассказали на страницах Sohu в статье, которую для русскоязычной аудитории перевела "ПолитРоссия".

Китайские специалисты рассказали, что американские военные внимательно следили за базой атомных подводных лодок Северного флота ВМФ РФ, но потерпели фиаско. Одна из подводных лодок внезапно исчезла из поля зрения наблюдателей, а спутниковые снимки не внесли ясности в вопросе, куда она делась. Очевидно, что каким-то образом экипаж подлодки сумел выйти из базы так, что американцы не смогли проследить этот неожиданный маневр, а появится она может, как предположили китайские авторы, в Средиземном море.

Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об усилении боевого потенциала Северного флота ВМФ РФ. Он подчеркнул, что это необходимо для защиты национальных интересов России в Арктике.

"Северный флот оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведётся боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия", — передал слова министра телеканал "Царьград".

Не только надводные и подводные корабли Северного флота защищают арктические рубежи России. В начале апреля СМИ рассказали о масштабном учении десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты и мотострелковых бригад Северного флота.