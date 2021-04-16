Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 11:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:27
Армия
Шойгу рассказал, за какие военные операции получил звание Героя России
11:26
Политика
Нарышкин назвал антироссийские санкции США непродуманным шагом
11:23
Политика
Британский посол в РФ прибыла в МИД на Смоленской площади
11:20
Политика
Изгнанный из РФ Ковтун выдал свое местонахождение вопросом в Сети
11:19
Происшествия
Замглавы департамента экономики мэрии Москвы могут заключить под стражу
11:17
Спорт
Британский журналист резко высказался о форме российских спортсменов для Олимпиады в Токио
11:16
Шоу-бизнес
Победитель первой «Маски» Анатолий Цой ответил на вопрос о стоимости участия в шоу
11:15
Общество
Новая программа прямых полетов «Аэрофлота» свяжет регионы с югом России
11:15
Политика
Украина арестовала российские самолеты, но кое-что упустила
11:14
Общество
В России заразились коронавирусом еще 8995 человек
11:13
Происшествия
Молодой сотрудник столичного отеля едва не погиб от рук буйного коллеги
11:12
Армия
В Вашингтоне объяснили причины вывода войск США из Афганистана
11:11
Шоу-бизнес
Якубович раскрыл, сколько его внучка получает в «Макдоналдсе»
11:08
Экономика
Самозанятым россиянам чаще всего отказывают в ипотеке
11:05
Общество
Греция планирует отменить карантин для туристов с 14 мая
11:04
Происшествия
В Тюмени несколько прогулочных судна оторвались от пирса из-за ледохода
10:58
Происшествия
Погибший в ДТП с бензовозом под Волгоградом накануне отпраздновал 29-летие
10:57
Россия
Роструд напомнил россиянам график отдыха на майские праздники
10:55
Общество
Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян
10:52
Экономика
Российские компании получат больше средств на сдерживание стоимости бензина
Все новости
Sohu: неожиданный маневр ВМФ РФ обернулся фиаско для американских военных
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия
Армия

Sohu: неожиданный маневр ВМФ РФ обернулся фиаско для американских военных

Американские военные, наблюдавшие за одной из российских военно-морских баз на севере, не уследили за подводной лодкой, которая внезапно исчезла из их поля зрения.

, 16 апреля. Американские военные, наблюдавшие за одной из российских военно-морских баз на севере, не уследили за подводной лодкой, которая внезапно исчезла из их поля зрения.

Пентагон беспокоится усилением военной активности России в Арктике и потому внимательно следит за всеми российскими северными военно-морскими базами. Иногда российские подводные лодки устраивают трюки, буквально исчезая из-под носа у американцев. Об одном из таких эпизодов китайские эксперты рассказали на страницах Sohu в статье, которую для русскоязычной аудитории перевела "ПолитРоссия".

Китайские специалисты рассказали, что американские военные внимательно следили за базой атомных подводных лодок Северного флота ВМФ РФ, но потерпели фиаско. Одна из подводных лодок внезапно исчезла из поля зрения наблюдателей, а спутниковые снимки не внесли ясности в вопросе, куда она делась. Очевидно, что каким-то образом экипаж подлодки сумел выйти из базы так, что американцы не смогли проследить этот неожиданный маневр, а появится она может, как предположили китайские авторы, в Средиземном море.

Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об усилении боевого потенциала Северного флота ВМФ РФ. Он подчеркнул, что это необходимо для защиты национальных интересов России в Арктике.

"Северный флот оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведётся боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия", — передал слова министра телеканал "Царьград".

Не только надводные и подводные корабли Северного флота защищают арктические рубежи России. В начале апреля СМИ рассказали о масштабном учении десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты и мотострелковых бригад Северного флота.

северный флот подводная лодка sohu
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Армия / Sohu: неожиданный маневр ВМФ РФ обернулся фиаско для американских военных
Рейтинг@Mail.ru