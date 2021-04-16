Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России

Лондон, 16 апреля. Читатели британской газеты Daily Mail осудили американского президента Джо Байдена после введения новых ограничительных мер в отношении Российской Федерации.

По словам читателей издания, глава Соединенных Штатов старается делать «все наперекор» экс-президенту страны Дональду Трампу. Однако другие пользователи Сети отмечают, что при Трампе такой ситуации не сложилось бы.

«Байден считает себя суперменом, выгнав десять русских дипломатов. Какой же он глупец!» — заявил один из комментаторов.

«Все это вызывает хаос, и приведет нас к войнам, голоду, безработице и анархии», — добавил другой.

«Вы хотите задушить Россию санкциями? У нее 600 миллиардов долларов золотовалютный запас. Эта страна с самыми большими в мире природными ресурсами», — заявил еще один читатель.