Минобороны РФ показало кадры перехвата самолета-разведчика ВВС США над Тихим океаном

Москва, 16 апреля. Минобороны РФ опубликовало видео перехвата самолета-разведчика ВВС США вблизи российской границы над Тихим океаном.

Истребитель МиГ-31 подняли в воздух, когда американский самолет RC-135 приближался к российской границе. В оборонном ведомстве РФ отметили, что «нарушения государственной границы не допущено», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик был обнаружен средствами контроля воздушного пространства над Тихим океаном. Самолет двигался вдоль юго-восточного побережья Камчатки. Отечественный истребитель поднялся в воздух, чтобы не допустить нарушения границ в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После того как самолет удалился, МиГ-31 вернулся на авиабазу.