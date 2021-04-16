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Минобороны РФ показало кадры перехвата самолета-разведчика ВВС США над Тихим океаном
dyn.function.mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ
Армия

Минобороны РФ показало кадры перехвата самолета-разведчика ВВС США над Тихим океаном

Минобороны РФ опубликовало видео перехвата самолета-разведчика ВВС США вблизи российской границы над Тихим океаном.

Москва, 16 апреля. Минобороны РФ опубликовало видео перехвата самолета-разведчика ВВС США вблизи российской границы над Тихим океаном.

Истребитель МиГ-31 подняли в воздух, когда американский самолет RC-135 приближался к российской границе. В оборонном ведомстве РФ отметили, что «нарушения государственной границы не допущено», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик был обнаружен средствами контроля воздушного пространства над Тихим океаном. Самолет двигался вдоль юго-восточного побережья Камчатки. Отечественный истребитель поднялся в воздух, чтобы не допустить нарушения границ в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После того как самолет удалился, МиГ-31 вернулся на авиабазу.

вкс россии миг-31 перехватчик
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