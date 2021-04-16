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«Этот день в истории». Что произошло 16 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ
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«Этот день в истории». Что произошло 16 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ

Новый день, новая дата, новые события — сегодня мы рассказываем о 16 апреля, что произошло в эту дату.

Новый день, новая дата, новые события — сегодня мы рассказываем о 16 апреля, что произошло в эту дату. Проект Федерального агентства новостей «Этот день в истории» обращен к людям разных возрастов, чтобы напомнить и рассказать об интересных фактах, которые происходили в разные времена и оставили свой след в истории.

16 апреля 1945 года началась последняя масштабная наступательная операция. Ее именовали Берлинская. Бои продолжались в течение 23 дней. Советские войска окружили группировку вражеских войск, разгромили 70 пехотных, 23 танковых и механизированных дивизий, взяли в плен около 500 тысяч человек. Но и нашим солдатам победа далась тяжело. В ходе Берлинской операции погибли около 80 тысяч человек. Но нацистская империя пала.

В этот же день больше двухсот лет назад состоялась коронация российского императора, который ввел манифест, улучшающий положение крестьян. О ком идет речь, расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории».

 

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